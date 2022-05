Governo dos EUA reduz custos da internet para famílias de baixa renda

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira um acordo com 20 provedores de internet para reduzir os custos de assinatura e garantir que as famílias de baixa renda tenham acesso à banda larga.

Um compromisso foi alcançado com os "20 principais provedores de serviços de internet, que oferecem cobertura a 80% da população dos Estados Unidos em áreas urbanas, suburbanas e rurais, para aumentar a velocidade ou reduzir os preços", afirmou a Casa Branca em um comunicado.

O presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris participarão durante a tarde em Washington em uma cerimônia para formalizar o acordo.

O compromisso é parte do amplo plano de infraestrutura de 1,2 trilhão de dólares do governo Biden.

As famílias que podem aproveitar o programa são aquelas cuja renda anual está abaixo do dobro do nível federal de pobreza, ou caso tenham sido qualificadas para outros programas federais de alívio da pobreza, como Medicaid ou assistência nutricional.

Em 2022, o nível federal de pobreza para uma família de quatro integrantes é 27.750 dólares por ano.

O governo calcula que mais de 48 milhões de famílias estão habilitadas para o programa, com mais de 11,5 milhões de famílias já registradas.

Além disso, as famílias qualificadas poderão receber um desconto de até 30 dólares por por mês em qualquer plano de serviço de internet oferecido por um provedor participante do acordo.

As famílias em terras tribais de nativos americanos são elegíveis para descontos de até US$ 75 por mês.

Várias grandes empresas participam no acordo, incluindo Comcast, AT&T, Spectrum, Verizon e Cox Communications.

