Fiorentina vence Roma pelo Italiano e se mantém na luta por vaga na Liga Europa

A Fiorentina se manteve na luta por uma vaga na próxima Liga Europa ao derrotar a Roma em casa nesta segunda-feira por 2 a 0, pela 36ª rodada do Campeonato Italiano.

Os gols da vitória da 'Viola' foram marcados no primeiro tempo por Nicolás González, aos cinco, de pênalti, e Giacomo Bonaventura, aos 11.

A Roma de José Mourinho, que não parece estar em sua melhor forma neste final de temporada, fez um jogo apático e em nenhum momento mostrou que poderia ameaçar a vitória da Fiorentina, que volta a vencer depois de três derrotas consecutivas na Serie A.

O resultado deixa as duas equipes com 59 pontos na tabela, com os romanistas em sexto, posição que dá vaga na Liga Europa, e a 'Viola' em sétimo, posto que a levaria à Liga Conferência.

A Atalanta, que é oitava, tem a mesma pontuação e, a duas rodadas do fim do Campeonato Italiano, também está na briga para disputar as competições europeias da próxima temporada.

No dia 25 de maio, a Roma joga a final da Liga Conferência contra o Feyenoord, da Holanda. Caso seja campeã, a equipe italiana garante vaga direta na fase de grupos da Liga Europa.

-- Jogos da 36ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sexta-feira:

Inter - Empoli 4 - 2

Genoa - Juventus 2 - 1

- Sábado:

Torino - Napoli 0 - 1

Sassuolo - Udinese 1 - 1

Lazio - Sampdoria 2 - 0

- Domingo:

Spezia - Atalanta 1 - 3

Unione Venezia - Bologna 4 - 3

Salernitana - Cagliari 1 - 1

Hellas Verona - Milan 1 - 3

- Segunda-feira:

Fiorentina - Roma 2 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 80 36 24 8 4 64 31 33

2. Inter 78 36 23 9 4 78 31 47

3. Napoli 73 36 22 7 7 68 31 37

4. Juventus 69 36 20 9 7 55 33 22

5. Lazio 62 36 18 8 10 72 53 19

6. Roma 59 36 17 8 11 55 42 13

7. Fiorentina 59 36 18 5 13 56 47 9

8. Atalanta 59 36 16 11 9 65 45 20

9. Hellas Verona 52 36 14 10 12 62 55 7

10. Torino 47 36 12 11 13 45 38 7

11. Sassuolo 47 36 12 11 13 61 62 -1

12. Udinese 44 36 10 14 12 55 55 0

13. Bologna 43 36 11 10 15 42 52 -10

14. Empoli 37 36 9 10 17 48 69 -21

15. Sampdoria 33 36 9 6 21 42 59 -17

16. Spezia 33 36 9 6 21 38 66 -28

17. Salernitana 30 36 7 9 20 32 73 -41

18. Cagliari 29 36 6 11 19 33 65 -32

19. Genoa 28 36 4 16 16 27 56 -29

20. Unione Venezia 25 36 6 7 23 33 68 -35

