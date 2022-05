Filho do ex-ditador Marcos ganha eleição presidencial nas Filipinas

O filho do falecido ex-ditador filipino Ferdinand Marcos obteve nesta terça-feira (ainda segunda, 9, no horário de Brasília) uma vitória acachapante nas eleições presidenciais, com uma contagem inicial que confere a ele uma grande vantagem sobre seu rival mais próximo.

Com mais de 90% das urnas apuradas, Ferdinand Marcos Jr. havia conseguido quase 30 milhões de votos, mais que o dobro da candidata liberal Leni Robredo.

No entanto, espera-se que os resultados finais levem semanas para serem verificados.

Cerca de 67 milhões de filipinos estavam habilitados a votar nessas eleições gerais, nas quais são eleitos também o vice-presidente, deputados, metade dos senadores, governadores de províncias e outros milhares de responsáveis locais.

