Elizabeth II não fará discurso do trono e será substituída por príncipe Charles

A rainha Elizabeth II não fará este ano o tradicional "discurso do trono", previsto para esta terça-feira, para inaugurar a nova legislatura. Ela será substituída pelo príncipe Charles, anunciou o Palácio de Buckingham nesta segunda-feira (9), citando "problemas de mobilidade" da monarca.

"A rainha continua sofrendo problemas episódicos de mobilidade e, após consultar seus médicos, decidiu relutantemente não participar do discurso do trono", explicou a casa real britânica em nota.

A saúde da monarca de 96 anos tem sido motivo de preocupação desde que os médicos lhe recomendaram repouso em outubro e quando foi hospitalizada durante a noite para "exames" que não foram especificados.

Desde então, ela cancelou sua participação em eventos de destaque e foi vista usando bengala e com dificuldades para se locomover em suas poucas aparições públicas.

Durante o seu reinado de 70 anos, a soberana só faltou a esse compromisso duas vezes: em 1959 e 1963, quando estava grávida dos príncipes Andrew e Edward, respectivamente.

Este discurso é um dos momentos fortes da agenda parlamentar britânica, especialmente neste ano, quando o primeiro-ministro Boris Johnson se vê ameaçado pelo chamado "partygate", o escândalo das festas em Downing Street durante os confinamentos pela pandemia em 2020 e 2021.

A cerimônia, que reúne os integrantes das Câmaras dos Comuns e dos Lordes - as duas casas do Parlamento britânico - com grande pompa, deve começar às 10h30 GMT (7h30 em Brasília).

