Coordenador da UE para negociação sobre acordo nuclear vai ao Irã

O Ministério das Relações Exteriores do Irã anunciou, nesta segunda-feira (9), que o coordenador da União Europeia (UE) que supervisiona as negociações sobre o acordo nuclear iraniano em Viena, Enrique Mora, visitará Teerã em breve.

"A agenda das negociações (de Mora) em Teerã está quase definida. Ele se reunirá com Ali Bagheri, negociador-chefe da República Islâmica do Irã", informou o porta-voz do ministério, Said Khatibzadeh, em sua entrevista coletiva semanal.

A data oficial de sua chegada raramente é comunicada com antecedência, mas, segundo a imprensa iraniana, ele desembarca em Teerã na terça-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A viagem de Mora faz as discussões avançarem na direção certa", mas "não significa que ele venha com uma nova mensagem depois de uma pausa", frisou Khatibzadeh, acrescentando que as mensagens "estão sendo trocadas, constantemente, entre Irã e Estados Unidos por meio da União Europeia".

ap/sk/bfi/mis/mar/tt

Tags