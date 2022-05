Comunicado do Business Wire :TelevisaUnivision, Inc.

A TelevisaUnivision, Inc. (a "Empresa" ou "TelevisaUnivision"), empresa líder mundial de mídia e conteúdo em idioma espanhol, anunciou hoje que celebrou um acordo com a HMTV DTC, LLC, uma subsidiária integral indireta da Hemisphere Media Group, Inc. (NASDAQ: HMTV) ("Hemisphere") para adquirir a Pantaya, LLC ("Pantaya"), plataforma de streaming nos Estados Unidos de filmes e séries em espanhol em uma transação em dinheiro e determinados ativos porto-riquenhos de rádio que incluem a WKAQ AM e a KQ105 FM, que são de propriedade da TelevisaUnivision.

A adição de conteúdo, assinantes e equipe de classe mundial da Pantaya aceleram ainda mais a transformação da TelevisaUnivision, reforçando efetivamente sua oferta global de streaming ViX+, que deve ser lançada nos segundo semestre de 2022.

"A aquisição da Pantaya, que inclui conteúdo com títulos renomados como 'Señorita 89' e 'A La Mala', é uma oportunidade interessante para dar continuidade ao nosso plano de crescimento estratégico enquanto continuamos redefinindo o cenário global de streaming", disse Pierluigi Gazzolo, presidente e diretor de transformação da TelevisaUnivision. "Estamos ansiosos para dar as boas-vindas à equipe Pantaya, aos atuais assinantes, e para ter acesso às milhares de horas de conteúdo que complementam perfeitamente o rico conteúdo de longa duração da TelevisaUnivision, biblioteca líder do setor e extenso portfólio de direitos de propriedade intelectual e de esportes. Em abril lançamos o Vix, nosso serviço de vídeo sob demanda suportado por anúncios (Ad-Supported Video on Demand, AVOD), e lançaremos o Vix+, nosso serviço de assinatura de vídeo sob demanda (Subscription Video on Demand, SVOD) no segundo semestre deste ano, que será acelerado ainda mais com esta aquisição estratégica."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao comentar sobre a transação com a TelevisaUnivision, Alan Sokol, diretor executivo da Hemisphere, declarou: "A Pantaya prosperará sob a propriedade da TelevisaUnivision. Dado o ambiente de streaming SVOD multilíngue altamente competitivo, o serviço da Pantaya está mais bem posicionado em uma organização que possa fornecer os recursos e investimentos necessários para ganhar escala e crescer. Adicionalmente, a aquisição da Hemisphere de alguns ativos de rádio porto-riquenhos da Univision será um complemento ideal para a WAPA, a principal rede de transmissão de Porto Rico. Após a conclusão da transação, continuaremos trabalhando em conjunto com a equipe de programação TelevisaUnivision Uforia que, com sua profunda experiência em música, continuará responsável pela programação da rádio KQ105 FM".

Espera-se que a transação seja concluída no segundo semestre de 2022, sujeita às condições de fechamento habituais, incluindo o recebimento de aprovações regulatórias nos Estados Unidos.

A Pantaya, um destino premium para streaming de filmes de classe mundial em espanhol, oferece uma atraente seleção de sucessos de bilheterias atuais e clássicos e títulos dos Estados Unidos e América Latina aclamados pela crítica. A Pantaya oferece títulos exclusivos e originais inéditos, incluindo acesso imediato a filmes selecionados no mesmo dia que eles estreiam nos cinemas na América Latina.

Sobre a TelevisaUnivision

Como principal empresa mundial em mídia e conteúdo em língua espanhola, a TelevisaUnivision possui a maior biblioteca de conteúdo próprio e recursos de produção líderes do setor que alimentam suas ofertas de streaming, televisão digital e linear, bem como suas plataformas de rádio. O portfólio de mídia da Empresa inclui as redes de transmissão Univision e UniMás, líderes nos Estados Unidos e a Las Estrellas e Canal 5 no México. A TelevisaUnivision é o lar de 36 redes a cabo em espanhol, incluindo a Galavisión e a TUDN, a rede de esportes em espanhol n.º 1 nos EUA e México. Com o portfólio mais atraente de direitos de esportes no idioma espanhol no mundo, a TelevisaUnivision solidificou sua posição como o Lar do Futebol. A TelevisaUnivision também possui e administra 59 estações de TV nos Estados Unidos e quatro canais de transmissão no México afiliados a 222 estações de televisão, estúdio Videocine, e Uforia, o Lar da Música Latina, que engloba 57 estações de rádio norte-americanas próprias ou operadas, uma série de eventos ao vivo e uma robusta presença de áudio digital. A TelevisaUnivision é o lar dos serviços de streaming global Vix e Blim TV, que juntos hospedam mais de 50 mil horas de programação de alta qualidade, em espanhol, de renomados produtores e talentos de ponta. Os proeminentes ativos digitais da Empresa incluem a Univision.com, Univision NOW e vários aplicativos digitais de alta categoria. Para mais informações, acesse televisaunivision.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220508005085/pt/

Contato

Assessoria de imprensa: Maria Areco 1(305) 702-7043 [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags