Comunicado do Business Wire :Sintavia, LLC

A Sintavia LLC, projetista e fabricante de aditivos de sistemas termodinâmicos e de propulsão avançada para as indústrias aeroespacial, de defesa e espacial, anunciou hoje que foi escolhida para representar a cadeia de suprimentos da manufatura aditiva (MA) no lançamento de uma importante iniciativa da Casa Branca, chamada "AM Forward". Esta nova iniciativa, divulgada em 6 de maio pelo Presidente Biden em Cincinnati, é um pacto voluntário entre grandes e icônicos fabricantes e seus fornecedores menores baseados nos Estados Unidos. A GE Aviation, Honeywell, Lockheed Martin, Raytheon e Siemens Energy são as primeiras participantes da AM Forward. Cada uma dessas fabricantes de equipamentos originais (Original Equipment Manufacturers, OEMs) teve a oportunidade de indicar um fornecedor da MA para participar do lançamento, e a Sintavia foi escolhida pela Lockheed Martin e Honeywell Aerospace.

President Biden inspects large, printed aerospace components and meets with senior leadership from Sintavia, Lockheed Martin, and Honeywell in Cincinnati on May 6, 2022 to launch the new White House "AM Forward" supply chain initiative (from left to right, Frank St. John, COO, Lockheed Martin; Mike Madsen, CEO, Honeywell Aerospace; Brian Neff, Founder & CEO, Sintavia). Photo Courtesy: AP/Andrew Harnik

O pacto AM Forward focará em (i) construir uma cadeia de suprimentos mais resiliente e inovadora através de investimentos em pequenas e médias empresas que adotam novas tecnologias como a MA, (ii) superar desafios de coordenação que limitam a adoção de novas tecnologias de manufatura como a MA, e (iii) desenvolver ecossistemas de MA regionais para basicamente melhorar a produção doméstica de produtos industriais de alto valor.

"Estamos muito honrados por termos sido escolhidos pela Lockheed Martin e Honeywell Aerospace para representar a cadeia de suprimentos da MA no lançamento dessa nova e interessante iniciativa", disse Brian Neff, fundador e diretor executivo da Sintavia. "Os produtos que projetamos e imprimimos já alimentam e resfriam os veículos de voo e lançamento do futuro, mas o potencial da aplicação é praticamente ilimitado e a transformação está apenas começando. A AM Forward é uma iniciativa essencial para a viabilidade a longo prazo da manufatura americana e, por isso, pedimos ao Congresso que aprove a Lei de Inovação Bipartidária para avançar na pesquisa e desenvolvimento em manufatura aditiva e outras tecnologia de manufatura transformacional".

A Lei de Inovação Bipartidária (Bipartisan Innovation Act, BIA), atualmente em conferência legislativa, aumentaria ainda mais os objetivos da AM Forward estabelecendo um Escritório de Cadeia de Suprimentos no Departamento de Comércio, apoiando tecnologias fundamentais como a manufatura aditiva e investindo e centro regionais de tecnologia. A BIA também ampliaria o financiamento para institutos de manufatura dos EUA e a Parceria de Extensão de Manufatura.

Sobre a Sintavia

A Sintavia projeta e imprime em 3D sistemas termodinâmicos e de propulsão avançada para clientes das indústrias aeroespacial, de defesa e espacial. Membro fundador da Additive Manufacturer Green Trade Association, a Sintavia está comprometida com os mais elevados padrões de qualidade do mercado e possui várias certificações aeroespaciais de Nadcap e outras. Para mais informações, acesse http://www.sintavia.com.

