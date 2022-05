Comunicado do Business Wire :Guidewire Software, Inc.

Guidewire (NYSE: GWRE) e Bdeo Technologies S.L. (Bdeo) anunciaram que o novo acelerador Ready for Guidewire da Bdeo para Guidewire ClaimCenter já está disponível no Guidewire Marketplace.

De acordo com a McKinsey & Company, a Inteligência Artificial (IA) ajudará a transformar o setor de seguros, incluindo o processamento de sinistros de propriedade e acidentes (P&C), onde o uso de captura de dados, sensores e outras tecnologias está aumentando. A Bdeo aproveita a automação de IA para permitir que as seguradoras em todo o mundo acelerem o processamento de sinistros de veículos. Usando o Bdeo Visual Intelligence, um segurado pode enviar digitalmente imagens e vídeos de Primeiro Aviso de Perda (FNOL), e o Visual Intelligence avalia rapidamente a gravidade e os custos de reparo associados ao sinistro e fornece à seguradora uma análise automatizada.

No Guidewire ClaimCenter, as seguradoras agora podem visualizar estimativas de custo de reparo do Bdeo, tomar decisões com precisão e até mesmo contratar provedores de serviços. O Bdeo Visual Intelligence também permite que os fornecedores de reparos recuperem instantaneamente a captura de evidências digitais e análises de danos.

Com o acelerador da Bdeo, as seguradoras podem:

-- Emitir solicitações de inspeção remota no ClaimCenter;

-- Solicitar aos segurados o envio de imagens digitais e vídeos de danos ou agendar uma videochamada com eles para fornecer orientação em tempo real, tanto digital quanto remotamente; e

-- Fornecer rapidamente relatórios de danos aos segurados e prestadores de serviços.

"As seguradoras podem avaliar danos e estimar custos com precisão e exatidão na velocidade da luz, permitindo que tomem decisões melhores e mais rápidas com a tecnologia da Bdeo", disse Julio Pernía, diretor executivo da Bdeo. "Essa eficiência pode fazer com que os sinistros sejam encerrados mais rapidamente e ajudar as seguradoras a oferecer uma experiência melhor aos seus clientes."

"Parabenizamos a Bdeo por seu acelerador para o ClaimCenter", disse Becky Mattick, vice-presidente da Global Solution Alliances. "A jornada de sinistros pode ser complexa e colocar algoritmos e dados digitais baseados em IA ao alcance das seguradoras, dentro do ClaimCenter, agiliza a eficiência e a produtividade, ajudando a aprimorar a experiência do cliente."

Sobre a Bdeo

A Bdeo é uma empresa de Inteligência Artificial com sede na Espanha, México, França, Reino Unido e Alemanha, e trabalha para clientes em 20 países. A missão da empresa é revolucionar o setor de seguros de automóveis e residências com uma solução abrangente de Inteligência Visual que evolui a maneira como os clientes se conectam às seguradoras. A Bdeo fornece tecnologia de ponta que acelera o fluxo tradicional de subscrição e resolução de sinistros, digitalizando e automatizando o processo com Inteligência Visual avançada.

Com uma proposta de valor abrangente para toda a jornada do cliente, a Bdeo transforma a experiência de subscrição e sinistros minimizando atritos, aumentando a satisfação e reduzindo custos operacionais para as seguradoras causando um grande impacto na economia da unidade. Para obter mais informações sobre o Bdeo, visite https://bdeo.io

Sobre o ecossistema Guidewire PartnerConnect e Ready for Guidewire

Os parceiros de soluções Guidewire PartnerConnect fornecem soluções de software, tecnologia e de dados, bem como serviços de apoio a seguros. Nossos parceiros de soluções ajudam a gerar valor comercial e inovação para seguradoras desenvolvendo e fornecendo integrações, extensões, aplicativos e outras soluções complementares para produtos Guidewire. Todas as nossas soluções de parceiros Ready for Guidewire são validadas quanto à segurança, qualidade e compatibilidade com a Guidewire e podem ser encontradas no Guidewire Marketplace.

Para mais informações sobre Guidewire PartnerConnect, acesse http://www.guidewire.com/partners.

Sobre a Guidewire Software

A Guidewire é a plataforma na qual seguradoras de bens patrimoniais e acidentes (property & casualty, P&C) confiam para engajar, inovar e crescer com eficiência. Combinamos digital, núcleo, análise e IA para oferecer nossa plataforma como serviço em nuvem. Mais de 450 seguradoras, desde novas empresas até as maiores e mais complexas do mundo, operam na Guidewire.

Como uma verdadeira parceira de nossos clientes, evoluímos continuamente para possibilitar o sucesso deles. Temos orgulho de nosso histórico insuperável de implementação, com mais de mil projetos de sucesso, apoiados pela maior equipe de P&D e ecossistema de parceiros no setor. Nosso mercado fornece centenas de aplicativos que aceleram a integração, localização e inovação.

Para consultar mais informações, acesse www.guidewire.com e siga-nos no Twitter: @Guidewire_PandC.

NOTA: Para obter informações sobre as marcas comerciais da Guidewire, acesse https://www.guidewire.com/legal-notices.

Contato

Melissa Cobb Gerente sênior de relações públicas Guidewire Software, Inc. +1.650.464.1177 [email protected]

Ana Navarrina Gerente de comunicações globais Bdeo +34609580452 [email protected]

