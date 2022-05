Comunicado do Business Wire :Atom Finance

Atom Finance ("Atom"), a empresa de aplicativos de inteligência de investimento que foi fundada para preencher a lacuna de informações entre profissionais da Wall Street e investidores cotidianos, anunciou hoje o lançamento oficial de sua plataforma incorporada de inteligência de ações e criptomoedas. A plataforma inclui uma série de APIs, WebSockets e UIs incorporáveis com informações exclusivas e ferramentas de visualização que podem ser integradas de modo rápido, fácil e acessível em plataformas de negociação novas e existentes.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220509005660/pt/

Atom Finance offerings. (Photo: Business Wire)

"Ao fazer parceria com empresas de tecnologia financeira, neobancos e corretoras que compartilham nosso entusiasmo em democratizar a inteligência de investimentos, mais investidores terão acesso à tecnologia de ponta necessária para alcançar o sucesso do investimento", disse Eric Shoykhet, Diretor Executivo e Fundador da Atom.

A plataforma permite que as empresas de tecnologia financeira forneçam recursos como serviço. Elas poderão chegar ao mercado com experiências inovadoras de que precisam para atrair, reter e monetizar seus negócios, sem o incômodo de verificar diversos provedores de dados, assinar contratos ou consumir seu orçamento de tecnologia.

Muitos provedores de dados puros se especializam em pontos muito específicos da pesquisa financeira, mas a Atom é a primeira a ser sua parceria completa para tudo.

"A Atom não é um provedor de dados", disse Ivan Zlatar, Vice-Presidente de B2B da Atom. "Toda a inteligência de investimento premium que oferecemos - desde ganhos e informações até visualizações e análises - deriva de dados agregados com cuidado para fornecer tudo o que você precisa para construir uma plataforma de inteligência de investimento vencedora."

O aplicativo de cliente da Atom já atende milhares de assinantes do varejo, e agora o software incorporado da Atom também está marcando presença entre as empresas de tecnologia financeira. As plataformas de negociação mundiais já vêm usando as interfaces de usuário incorporadas da Atom, com mais algumas dezenas de lançamentos este ano.

"Nossa experiência no desenvolvimento e manutenção de uma plataforma de pesquisa de investimento do cliente nos dá uma vantagem exclusiva - temos uma profunda compreensão do comportamento do investidor", disse Shoykhet. "O retorno de nossos assinantes impulsiona o desenvolvimento de produtos, inspira novos recursos e funcionalidades e nos motiva a criar produtos compatíveis ao usuário que ajudam os investidores a tomar decisões inteligentes de investimento."

Sobre a Atom Finance

A Atom Finance cria um software incorporado de inteligência de investimento completo que está redefinindo a experiência de investimento do cliente. A Atom aproveita o poder combinado de inteligência de investimento, ciência de dados, retorno do cliente e tecnologia para ajudar plataformas de negociação a democratizar a inteligência de investimento a investidores em todos os níveis de habilidade. A Atom tem sede no bairro SoHo de Manhattan, Nova York.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220509005660/pt/

Contato

Stephen Kane [email protected]

