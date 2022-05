Após título em Madri, Alcaraz sobe para sexto no ranking da ATP

O espanhol Carlos Alcaraz, de 19 anos e campeão no domingo do Masters 1000 de Madri, subiu três posições no ranking da ATP publicado nesta segunda-feira e agora é o número seis do mundo.

Depois de ter derrotado Rafael Nadal (nº 4) nas quartas e Novak Djokovic (nº 1) nas semifinais, o jovem espanhol não deu chances para o alemão Alexander Zverev (nº 3) na final em Madri, fechando o jogo em 2 sets a 0 em apenas uma hora.

Este foi o quarto título de Alcaraz no ano, depois do Rio Open em fevereiro, do Masters 1000 de Miami em Março e do ATP 500 de Barcelona há duas semanas.

O Top 5 do ranking continua sem mudanças, com Djokovic na liderança. Atrás de Alcaraz, o russo Andrey Rublev ganha uma posição e sobe para sétimo, assim como o canadense Félix Augier-Aliassiame, que agora é nono.

O italiano Matteo Berrettini caiu dois postos, para o número oito, e o norueguês Casper Ruud, que caiu três, fecha o Top 10.

O brasileiro mais bem colocado no ranking da ATP é Thiago Monteiro, que chegou ao número 101 depois de subir duas posições.

-- Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira depois do Masters 1000 de Madri:

1. Novak Djokovic (SRV) 8.260 pts

2. Daniil Medvedev (RUS) 7.990

3. Alexander Zverev (ALE) 7.020

4. Rafael Nadal (ESP) 6.435

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.750

6. Carlos Alcaraz (ESP) 4.773 (+3)

7. Andrey Rublev (RUS) 4.115 (+1)

8. Matteo Berrettini (ITA) 3.895 (-2)

9. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.760 (+1)

10. Casper Ruud (NOR) 3.760 (-3)

11. Cameron Norrie (GBR) 3.380

12. Hubert Hurkacz (POL) 3.130 (+2)

13. Jannik Sinner (ITA) 3.060 (-1)

14. Taylor Fritz (EUA) 2.965 (-1)

15. Diego Schwartzman (ARG) 2.760

16. Denis Shapovalov (CAN) 2.671

17. Reilly Opelka (EUA) 2.440

18. Pablo Carreño (ESP) 2.135

19. Roberto Bautista (ESP) 1.993

20. Grigor Dimitrov (BUL) 1.830

...

101. Thiago Monteiro (BRA) 652 (+2)

