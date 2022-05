A Scholz, Xi Jinping defende esforço para evitar agravamento da guerra na Ucrânia

O presidente da China, Xi Jinping, e o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, discutiram a guerra entre Rússia e Ucrânia em videoconferência nesta segunda-feira, 9. Segundo informou a mídia estatal chinesa, Xi defendeu que todos os esforços devem ser tomados para evitar um recrudescimento das tensões, que poderia levar a "situações inimagináveis".

O líder do país asiático exortou os europeus a demonstrarem sua "responsabilidade histórica e sabedoria política", com foco na paz de longo prazo na região e na resolução da crise geopolítica "em uma maneira responsável". Segundo ele, Pequim apoia os esforços da União Europeia (UE) no processo em busca de uma solução pacífica.

"A China saúda todos os esforços feitos pela comunidade internacional para persuadir a paz e promover as negociações, e todas as partes envolvidas devem apoiar a Rússia e a Ucrânia para alcançar a paz por meio da negociação", diz a nota publicada na imprensa chinesa.

Segundo comunicado do governo alemão, os dois líderes abordaram ainda a pandemia de covid-19 e reforçaram a necessidade de estreitar as relações bilaterais em áreas como segurança alimentar e mudanças climáticas.

