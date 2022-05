Premier do Canadá visita cidade devastada na Ucrânia

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, visitou neste domingo a cidade ucraniana de Irpin, devastada por combates e ocupada pelos russos em março, anunciou o prefeito da localidade.

"Veio a Irpin para ver com seus próprios olhos todos os horrores que os ocupantes russos fizeram à nossa cidade", publicou Oleksander Markushin no Telegram, ilustrando sua mensagem com fotos de Trudeau na cidade destruída. A visita do premier canadense não havia sido anunciada.

"O primeiro-ministro encontra-se na Ucrânia para se reunir com o presidente Zelensky e reafirmar nosso apoio inabalável ao povo ucraniano", divulgou seu gabinete.

"Acreditamos na continuidade da cooperação entre os nossos países na reconstrução das cidades ucranianas após a nossa vitória", declarou Markushin.

Localizada na periferia a noroeste de Kiev, Irpin foi palco de intensos combates entre russos e ucranianos nos primeiros dias da invasão russa, em fevereiro. O Exército russo assumiu rapidamente o controle da cidade, que tinha uma população de 60.000 habitantes antes da guerra, e a ocupou durante todo o mês de março.

Desde então, Kiev acusa as forças russas de terem realizado massacres no local, assim como na cidade vizinha de Bucha - depois que dezenas de corpos vestindo trajes civis foram encontrados nessas localidades, ocupadas e posteriormente abandonadas pelo Exército russo.

