Pelo menos 48 mortos em ataques na Nigéria

Pelo menos 48 pessoas foram mortas em ataques de homens armados em três cidades no estado de Zamfara, no noroeste da Nigéria, disseram autoridades locais à AFP neste domingo(8).

Este é um novo caso de violência atribuído a gangues criminosas, os chamados "bandidos", que há anos aterrorizam o centro e o noroeste da Nigéria, saqueando, sequestrando e matando pessoas.

"No total, os bandidos mataram 48 pessoas nas três cidades (Damri, Sabon Garin e Kalahe) que foram atacadas na tarde de sexta-feira", disse o oficial administrativo do distrito de Bakura, Aminu Suleiman.

Damri foi a mais atingida, com 32 mortos, incluindo dois policiais, disse Suleiman.

"Os homens armados atacaram um hospital em Damri, onde atiraram em pacientes e queimaram um veículo da polícia", disse.

O Exército, enviado mais tarde à região, conseguiu dispersar os agressores, segundo a mesma fonte.

Apesar das operações militares e das anistias, os ataques estão aumentando no noroeste e no centro do país mais populoso da África.

Há menos de dois meses, gangues bombardearam e dispararam contra um trem vindo da capital, Abuja, sequestrando dezenas de passageiros e matando mais de 100 pessoas.

Recentemente, um massacre tirou a vida de pelo menos dez membros de grupos de autodefesa.

Segundo a ONG Aled, esses grupos mataram mais de 2.600 civis em 2021, um aumento de 250% em relação a 2020.

