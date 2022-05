Olympique vence Lorient e mantém vice-liderança; Bordeaux está quase rebaixado

O Olympique de Marselha venceu o Lorient fora de casa por 3 a 0 e recuperou a vice-liderança, que havia cedido provisoriamente ao Monaco na sexta-feira, enquanto o Bordeaux ocupa a lanterna e está muito perto do rebaixamento depois de perder por 4 a 1 como visitante para o Angers, neste domingo, pela 36ª rodada.

Após a derrota por 3 a 0 no último final de semana em casa para o Lyon e a eliminação na quinta-feira contra o Feyenoord nas semifinais da Conference League, o Marselha reagiu e venceu com gols de Bamba Dieng (minuto 39), Matteo Guendouzi (48) e do brasileiro Gerson (67).

Com 68 pontos, o Marselha mantém uma vantagem de três pontos sobre o Monaco, que havia vencido o Lille fora de casa por 2 a 1 na sexta-feira, e agora está seis pontos à frente do Rennes (4º), que disputou um jogo a menos.

A vitória em Lorient (17º) teve um alto preço para a equipe de Jorge Sampaoli, que teve de trocar três jogadores devido a lesão: Cédric Bakambu, Gerson e Dieng.

"Hoje estamos muito felizes com esta vitória, que não foi fácil e que é importante. Gostei muito da forma como jogamos os noventa minutos, tivemos a bola quase o tempo todo", elogiou Sampaoli.

Outro duelo de destaque do dia foi protagonizado pelo Bordeaux, tradicional clube do futebol francês, que ficou ainda mais perto de consumar o desastre do rebaixamento para a Ligue 2 ao perder por 4 a 1 para o Angers, resultado que o deixa na lanterna do campeonato.

Com 27 pontos, o Bordeaux está quatro pontos atrás do Saint-Etienne (18º), que ocupa a posição de disputa do playoff pela permanência e joga na quarta-feira, dia 11, fora de casa contra o Nice (6º), que no sábado perdeu para o Nantes a final da Copa da França.

Por causa dessa final da 'Coupe', o Saint-Etienne joga alguns dias depois e, se vencer esse jogo em Nice, ficará sete pontos à frente do Bordeaux, que seria então matematicamente rebaixado para a Ligue 2, pois restariam apenas duas rodadas.

De qualquer forma, o Bordeaux, seis vezes campeão da França - a última em 2009 -, não pode mais terminar esta temporada em uma zona de segurança e o máximo que pode aspirar é chegar a esse décimo oitavo lugar e poder disputar o playoff pela permanência contra uma equipe da segunda divisão.

No primeiro tempo, Mohamed Ali Cho (minuto 5) e Batista Mendy (36) colocaram o Angers na frente.

Aos 60 minutos, Sekou Mara diminuiu para o Bordeaux, mas depois os donos da casa decretaram a vitória com gols de Stéphane Bahoken (62) e do português Mathias Pereira (90).

O Angers (14º) praticamente garantiu a permanência. Já tem a garantia matemática de não terminar entre os dois últimos que vão direto para a segunda divisão.

O Clermont (16º) também está livre de terminar nesses dois últimos lugares depois de vencer o Montpellier (13º) por 2 a 1, num jogo que foi decidido para a equipe de Auvergne pelo seu artilheiro Mohamed Bayo, que converteu um pênalti aos 69 minutos.

Já o Lyon, após a vitória por 3 a 0 em Marselha no último fim de semana, voltou a decepcionar e foi derrotado por 3 a 2 pelo Metz (19º), que com esse resultado deixou a lanterna.

Este revés deixa os 'lyonnais' com quase nenhuma chance de se classificar para as competições europeias da próxima temporada. Eles estão em oitavo, quatro pontos atrás do quinto lugar, o que lhes permitiria se classificar para a Conference League.

"A temporada é um fracasso", admitiu o treinador Peter Bosz.

Sua equipe jogou a partir do minuto 68 com um homem a menos, devido à expulsão de Thiago Mendes. Moussa Dembelé marcou dois gols para o Lyon, mas o Metz ficou chegou à vitória com um gol de Farid Boulaya aos 90 minutos.

-- Jogos da 36ª rodada da Ligue 1 e classificação:

- Sexta-feira:

Lille - Monaco 1 - 2

- Sábado:

Brest - Strasbourg 0 - 1

- Domingo:

Metz - Lyon 3 - 2

Clermont-Ferrand FC - Montpellier 2 - 1

Angers - Bordeaux 4 - 1

Reims - Lens 1 - 2

Lorient - Olympique de Marselha 0 - 3

PSG - Troyes

- Quarta-feira:

(14h00) Nice - Saint-Etienne

(16h00) Nantes - Rennes

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 79 35 24 7 4 79 34 45

2. Olympique de Marselha 68 36 20 8 8 59 36 23

3. Monaco 65 36 19 8 9 59 36 23

4. Rennes 62 35 19 5 11 77 36 41

5. Strasbourg 60 36 16 12 8 59 39 20

6. Nice 60 35 18 7 10 44 29 15

7. Lens 58 36 16 10 10 57 45 12

8. Lyon 55 36 15 11 10 61 48 13

9. Nantes 51 35 14 9 12 50 43 7

10. Lille 51 36 13 12 11 43 45 -2

11. Brest 48 36 13 9 14 45 49 -4

12. Reims 43 36 10 13 13 39 40 -1

13. Montpellier 43 36 12 7 17 49 55 -6

14. Angers 38 36 9 11 16 42 54 -12

15. Troyes 36 35 9 9 17 33 47 -14

16. Clermont-Ferrand FC 36 36 9 9 18 37 66 -29

17. Lorient 34 36 8 10 18 34 62 -28

18. Saint-Etienne 31 35 7 10 18 38 70 -32

19. Metz 28 36 5 13 18 34 64 -30

20. Bordeaux 27 36 5 12 19 48 89 -41

