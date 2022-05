Ncuti Gatwa será primeiro ator negro no papel principal de 'Doctor Who'

O britânico Ncuti Gatwa, conhecido por seu papel na série "Sex Education", será o primeiro ator negro a interpretar o personagem principal de "Doctor Who", herói da série de ficção científica da BBC, anunciou neste domingo a rede britânica.

O ator escocês, 29 anos, nascido em Ruanda, irá se tornar o 14º "Time Lord" a partir de 2023, quando a série completa 60 anos, substituindo a atriz britânica Jodie Whittaker, que foi a primeira mulher a interpretar o personagem.

"Isso é realmente incrível. É uma verdadeira honra. Esse papel é uma instituição e muito emblemático", reagiu Gatwa em entrevista à BBC. "Sou muito grato pelo bastão ter sido passado para mim e vou tentar fazer o meu melhor", acrescentou.

A série foi exibida pela primeira vez em 1963. Ncuti Gatwa trabalhará com o roteirista e produtor Russell T. Davies, criador da aclamada série da Netflix "It's a Sin", sobre os primeiros anos da Aids no Reino Unido.

