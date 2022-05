Max Verstappen (Red Bull) vence a primeira edição do GP de Miami de Fórmula 1

O holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu a primeira edição do Grande Prêmio de Fórmula 1 de Miami (Flórida, Estados Unidos) neste domingo, superando Charles Leclerc (Ferrari), líder da classificação geral, em um final emocionante.

Verstappen, que tem três vitórias nas cinco primeiras corridas do ano, largou do terceiro lugar, mas com um ótimo início de corrida assumiu a liderança, ultrapassando na nona volta Leclerc, que largou da pole position.

O espanhol Carlos Sainz (Ferrari) terminou em terceiro lugar, seu terceiro pódio da temporada, depois de resistir às últimas investida do mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Red Bull), que terminou em quarto.

