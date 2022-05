Mais de 40 migrantes afogados na costa do Saara Ocidental (ONG)

Quarenta e quatro migrantes morreram afogados depois que seu barco virou neste domingo na costa do Saara Ocidental, no sul do Marrocos, informou a ONG espanhola Caminando Fronteras.

As autoridades marroquinas não puderam confirmar imediatamente o naufrágio.

Segundo Helena Maleno, fundadora do Caminando Fronteras, os 44 migrantes morreram após o naufrágio de seu barco no Cabo Bojador, no Saara Ocidental.

"Sete corpos foram transferidos para o necrotério e o restante das vítimas foi engolido pelo mar", acrescentou no Twitter.

Doze outros migrantes sobreviveram ao naufrágio e foram detidos, segundo a mesma fonte.

Embora o destino do barco não tenha sido especificado, os barcos migrantes que saem desta área costumam ir para o arquipélago espanhol das Ilhas Canárias.

Localizado na ponta noroeste da África, Marrocos é um país de trânsito para muitos migrantes que tentam chegar à Europa a partir de suas costas atlânticas ou mediterrâneas.

Segundo dados do Ministério do Interior marroquino, durante o primeiro trimestre de 2022, mais de 14.700 tentativas de saídas ilegais foram impedidas e 52 redes de contrabando foram desmanteladas em Marrocos.

Em 2021, 4.404 migrantes morreram ou desapareceram durante sua viagem por mar para a Espanha, o pior balanço desde 2015, segundo a Caminando Fronteras. O monitoramento é feito graças às ligações de migrantes e familiares para seus números de emergência.

De acordo com os últimos dados do Ministério do Interior espanhol, mais de 40.000 migrantes, principalmente do Marrocos, chegaram ao país por via marítima em 2021, assim como nas Ilhas Baleares e Canárias.

