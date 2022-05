França relembra rendição nazista em meio ao conflito na Ucrânia

O presidente francês, Emmanuel Macron, lembrou neste domingo(8) o aniversário da vitória dos Aliados sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, tendo como pano de fundo o conflito na Ucrânia.

Em Paris, as comemorações tradicionais começaram na Champs-Élysées, quando o presidente colocou uma coroa de flores diante da estátua do general Charles de Gaulle.

Ele então passou as tropas em revista e colocou uma nova coroa de flores antes de reacender a chama do Túmulo do Soldado Desconhecido no Arco do Triunfo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desde o início da pandemia, foi a primeira vez que a cerimônia teve público. Neste domingo, Macron participará de uma reunião virtual das principais potências do G7, na qual também falará o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

A ministra da Cultura, Roselyne Bachelot, questionada sobre este contexto particular, disse aos jornalistas que estas cerimônias assumiram um "significado especial considerável" com a guerra na Ucrânia.

"Pensamos que a guerra havia desaparecido na Europa", acrescentou.

O ministro das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian, disse no Twitter que "hoje, comemoramos o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa e a vitória dos combatentes aliados sobre a Alemanha nazista.

Não esquecemos todos os soldados que vieram de toda a ex-URSS , também os ucranianos e russos, que contribuíram para esta vitória".

"Rejeitamos qualquer forma de instrumentalização e manipulação da memória daqueles que deram a vida", acrescentou.

jk/tgb/yad/es/mb/jc

Tags