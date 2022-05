Campeão Bayern se despede da torcida empatando com Stuttgart; Leipzig volta ao G4

O Bayern de Munique, que se sagrou matematicamente campeão da Bundesliga há duas semanas, empatou em casa em 2 a 2 com o Stuttgart (16º), neste domingo, pela 33ª rodada, em que o RB Leipzig, agora quarto, venceu o Augsburg por 4 a 0 e voltou à zona da Liga dos Campeões.

O Stuttgart abriu o placar com um gol do português Tiago Tomas tinha aos 8 minutos. Serge Gnabry (minuto 36) e Thomas Müller (minuto 44) empataram para o Bayern mas o austríaco Sasa Kalajdzic marcou o último gol da partida deixando tudo igual em 2 a 2 aos 52 minutos.

O francês Kingsley Coman foi expulso nos acréscimos por dar um tapa em um adversário e o Bayern terminou com dez jogadores.

O Stuttgart continua ocupando a posição que leva à disputa de um playoff pela permanência e pode até lamentar não ter vencido na Allianz Arena, já que seus atacantes tiveram boas chances que aproveitaram, incluindo quatro lances de mano a mano contra o goleiro Manuel Neuer.

Apesar de já ser campeão, o Bayern contou com seus melhores jogadores desde o início por decisão de seu técnico Julian Nagelsmann, que quer respeitar a competição e também seus próprios torcedores.

No entanto, o Bayern não estava nada inspirado e sofreu muito, especialmente na defesa.

No sábado, dia 14, a equipe de Munique encerra a temporada do campeonato no estádio do Wolfsburg, com a missão de vencer para terminar em grande estilo.

Na parte inferior da tabela, o Greuther Fürth (18º e último) já está rebaixado e os demais jogarão pela sobrevivência na última rodada.

O Arminia Bielefeld (17º, 27 pontos) é o que vive a pior situação, na zona de rebaixamento direto, e jogará a 34ª e última rodada contra o RB Leipzig, que luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

O Stuttgart (16º, 30 pontos) recebe o Colônia (7º) na última rodada, enquanto o Hertha Berlim (15º, 33 pontos) viaja para enfrentar o Dortmund (2º). A equipe da capital não está matematicamente salva, mas na pior das hipóteses só pode ter que disputar a repescagem.

Na última partida deste domingo, o RB Leipzig venceu o Augsburg (14º) por 4 a 0 e conseguiu subir para a quarta posição, agora com dois pontos de vantagem sobre o Freiburg (5º), que no sábado perdeu por 4 a 1 em casa para o Union Berlin (6º).

O Leipzig se recupera assim das suas últimas decepções, as duas derrotas anteriores na Bundesliga (contra Union Berlin e Borussia Mönchengladbach) e a eliminação na quinta-feira diante do Glasgow Rangers nas semifinais da Liga Europa.

-- Resultados da 33ª rodada da Bundesliga e classificação:

- Sexta-feira:

Bochum - Arminia Bielefeld 2 - 1

- Sábado:

Greuther Furth - Borussia Dortmund 1 - 3

Colônia - Wolfsburg 0 - 1

Hoffenheim - Bayer Leverkusen 2 - 4

Freiburg - 1. FC Union Berlin 1 - 4

Hertha Berlim - Mainz 1 - 2

- Domingo:

Eintracht Frankfurt - B. Moenchengladbach 1 - 1

Bayern de Munique - Stuttgart 2 - 2

RB Leipzig - Augsburg 4 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 76 33 24 4 5 95 35 60

2. Borussia Dortmund 66 33 21 3 9 83 51 32

3. Bayer Leverkusen 61 33 18 7 8 78 46 32

4. RB Leipzig 57 33 17 6 10 71 36 35

5. Freiburg 55 33 15 10 8 57 44 13

6. 1. FC Union Berlin 54 33 15 9 9 47 42 5

7. Colônia 52 33 14 10 9 51 47 4

8. Hoffenheim 46 33 13 7 13 57 55 2

9. Mainz 45 33 13 6 14 48 43 5

10. B. Moenchengladbach 42 33 11 9 13 49 60 -11

11. Bochum 42 33 12 6 15 36 49 -13

12. Eintracht Frankfurt 41 33 10 11 12 43 47 -4

13. Wolfsburg 41 33 12 5 16 41 52 -11

14. Augsburg 35 33 9 8 16 37 55 -18

15. Hertha Berlim 33 33 9 6 18 36 69 -33

16. Stuttgart 30 33 6 12 15 39 58 -19

17. Arminia Bielefeld 27 33 5 12 16 26 52 -26

18. Greuther Furth 18 33 3 9 21 27 80 -53

