Zverev vence Tsitsipas e vai enfrentar Alcaraz na final do Masters de Madri

O alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo, venceu o grego Stefanos Tsitsipas, número 5, com parciais de 6-4, 3-6 e 6-2, neste sábado na segunda semifinal do Masters 1000 de Madri e será o adversário do espanhol Carlos Alcaraz no domingo na grande final.

A partida vencida por Zverev terminou na quadra Manuel Santana da Caja Mágica, em Madri, depois de 1h da madrugada, horário local.

Alcaraz, nono do mundo aos 19 anos, surpreendeu na primeira semifinal o primeiro do ranking, o sérvio Novak Djokovic, a quem derrotou por 6-7 (5/7), 7-5 e 7-6 (7 /5). Na sexta-feira, nas quartas de final, Alcaraz havia eliminado seu compatriota Rafael Nadal.

Zverev, de 25 anos, luta para manter o título que conquistou no ano passado no torneio de Madri. Naquela ocasião venceu o italiano Matteo Berrettini na final, em três sets.

Caso conquiste o troféu, o tenista alemão alcançará seu vigésimo título em sua trigésima final. Na categoria Masters 1000, ele disputou nove finais até agora, com cinco títulos e quatro derrotas.

Este ano, Zverev perdeu na única final a que chegou, contra o cazaque Alexander Bublik em quadra coberta dura, em fevereiro passado, em Marselha.

Tsitsipas, de 23 anos e vice-campeão no ano passado em Roland Garros, ficou de fora daquela que teria sido a sua segunda final em Madri, depois da que perdeu em 2019 contra Djokovic.

O tenista grego, quinto do mundo, havia sido campeão no mês passado no primeiro Masters 1000 em saibro da temporada, em Monte Carlo, mas não conseguiu repetir o sucesso na capital espanhola.

