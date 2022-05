Porto vence Benfica nos acréscimos e conquista seu 30º título da liga portuguesa

O Porto se sagrou campeão de Portugal pela 30ª vez na sua história ao vencer por 1 a 0 em sua visita ao Benfica (3º), neste sábado pela 33ª e penúltima rodada.

O nigeriano Zaidu Sanusi marcou o gol do Porto nos acréscimos (90+4). De qualquer forma, um empate teria sido suficiente para sua equipe garantir matematicamente o título.

O Porto não pode mais ser alcançado pelo Sporting, segundo colocado, que foi campeão na temporada passada. O líder está nove pontos à frente do seu principal adversário, que visita o Portimonense neste sábado.

Os dois primeiros do campeonato português obtêm vaga direta para a fase de grupos da Liga dos Campeões, enquanto o terceiro, que será o Benfica, terá de disputar a terceira rodada pré-eliminatória da Champions.

Antes da primeira derrota no campeonato desta temporada, diante do Sporting Braga, na 31ª rodada o Porto agora luta pela "dobradinha" nacional, já que no dia 22 de maio vai enfrentar o Tondela (que é apenas o 16º no campeonato) na final da Taça de Portugal.

