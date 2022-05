PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ofensiva russa se intensifica, enquanto retirada de civis de Mariupol continua

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

ZAPORIZHZHIA:

Ofensiva russa se intensifica, enquanto retirada de civis de Mariupol continua

A ofensiva russa na Ucrânia não para, mesmo na devastada Mariupol, no sudeste, onde Kiev anunciou que outras 50 pessoas foram retiradas da enorme siderúrgica de Azovstal, onde combatentes e civis estão entrincheirados no último reduto de resistência.

(Ucrânia conflito Rússia guerra política violência, Prev, 910 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

MOSCOU:

Exposição em Moscou denuncia 'crueldade' da Otan

Pinturas de crianças feridas e mulheres de luto cobrem as paredes, e aviões de guerra que se aproximam ressoam nos alto-falantes. Em plena campanha militar na Ucrânia, uma exposição em Moscou denuncia os "crimes" da Otan.

(Rússia Ucrânia Otan guerra conflitos, Reportagem, 440 palavras, já transmitida)

FOTOS

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS

HAVANA:

Número de mortos em explosão em hotel de Cuba sobe para 26

A forte explosão que destruiu parcialmente o hotel Saratoga no centro de Havana na sexta-feira (6) deixou pelo menos 26 mortos, incluindo uma turista espanhola, segundo um novo relatório oficial transmitido neste sábado (7) pela TV estatal.

(Cuba explosão Havana hotel acidente, Prev, 440 palavras, já transmitida)

FOTOS

SÃO PAULO:

Lula entra na corrida presidencial para desafiar Bolsonaro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai lançar neste sábado (7) sua "pré-candidatura" às eleições presidenciais, nas quais enfrentará o presidente Jair Bolsonaro (PL) em outubro, um duelo no qual ao menos por enquanto é considerado favorito.

(Brasil política eleições governo esquerda, Prev, 740 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTS

NOVA YORK:

Retrato de Marilyn de Warhol pode se tornar a obra mais cara do século XX

Um retrato de Marilyn Monroe de Andy Warhol, estimado em 200 milhões de dólares, é a estrela indiscutível da temporada de leilões que começa esta semana em Nova York com altas expectativas.

(EUA NY leilões arte cultura economia sociedade, Apresentação, 540 palavras, já transmitida)

FOTOS

-- EUROPA

PARIS:

Presidente francês Macron toma posse para um segundo mandato

O presidente francês, Emmanuel Macron, foi empossado neste sábado (7) em uma cerimônia sóbria, mas simbólica, no Palácio do Eliseu, durante a qual insistiu na necessidade de "agir", poucos dias antes do início de seu segundo mandato.

(França política governo posse, Prev, 550 palavras, já transmitida)

FOTOS

LONDRES:

Reino Unido inaugura o Queer Britain, seu primeiro museu LGTBQ+

O primeiro museu LGTBQ+ do Reino Unido abriu esta semana em Londres com o objetivo de celebrar a história e a cultura 'queer' e torná-la conhecida por "todos".

(ReinoUnido LGBTQ+ direitos sociedade arte cultura, Reportagem, 440 palavras, já transmitida)

FOTOS

-- ÁSIA

PEQUIM:

As criativas ideias dos chineses para evitar a censura online contra as medidas anticovid

Com trechos do hino nacional ou alusões a músicas subversivas, os chineses usam a imaginação para driblar a censura online e expressar seu descontentamento com as restrições contra a covid-19.

(China pandemia vírus epidemia saúde sociedade internet política, ângulo, 630 palavras, já transmitida)

FOTOS

SEUL:

Coreia do Norte dispara míssil balístico e EUA teme retomada de testes nucleares

A Coreia do Norte disparou, neste sábado (7), um míssil balístico lançado de um submarino (SLBM), anunciou o Exército sul-coreano, horas depois que os Estados Unidos alertaram sobre a possibilidade de Pyongyang retomar seus testes nucleares.

(CoreiaNorte EUA armas nuclear segurança, Prev, 680 palavras, já transmitida)

FOTOS

MANILA:

Filipinas encerra campanha presidencial com filho do ditador Marcos na liderança

O filho do falecido ditador filipino Ferdinand Marcos encerrará neste sábado (7), diante de centenas de milhares de apoiadores, sua campanha para as eleições presidenciais de segunda-feira (9), com as pesquisas prevendo uma ampla vitória.

(Filipinas política eleições governo ditadura história, Prev, 510 palavras, já transmitida)

FOTOS

CABUL:

Talibã ordena que mulheres afegãs usem em público véu que cubra o corpo e o rosto

O Talibã deu um passo importante na restrição das liberdades das mulheres ao determinar, neste sábado (7), que as afegãs usem em público um véu que as cubra da cabeça aos pés, de preferência uma burca, símbolo da opressão no país.

(Afeganistão Talibã mulheres direitos sociedade educação, Prev, 550 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

NYAMAGABE, Ruanda:

Quando uma escola de Ruanda se tornou palco de um massacre

Juliet Mukakabanda estava escondida com o marido e três filhos em uma pequena igreja no sul de Ruanda em 1994, quando a família foi levada para uma escola próxima por líderes locais que lhes prometeram "proteção" do genocídio em curso naquele país.

(Ruanda genocídio justiça crime sociedade, ângulo, 630 palavras, já transmitida)

FOTOS

=== ESPORTE ===

LONDRES:

Abramovich venderá o Chelsea por mais de 5 bilhões de dólares

O magnata russo Roman Abramovich e o clube inglês Chelsea FC encontraram um comprador: um consórcio liderado pelo americano Todd Boehly, coproprietário do clube de beisebol Los Angeles Dodgers, fez uma oferta colossal por cerca de 5,2 bilhões de dólares, um valor sem precedentes nas transações de clubes de futebol.

(Chelsea futebol Rússia guerra economia mercado, Prev, 500 palavras, já transmitida)

LONDRES:

O final de uma era para o Chelsea, transformado por Roman Abramovich

O acordo para a venda do Chelsea ao empresário americano Todd Boehly e seus associados, anunciado neste sábado (7), marca o fim de uma era para os Blues, impulsionados para a elite do futebol europeu pelo milionário russo Roman Abramovich, agora figura indesejável.

(Chelsea futebol Rússia guerra economia mercado, ÂNGULO, 500 palavras, já transmitida)

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos campeonatos europeus

-- F1

Acompanhamento do GP de Miami de F1

