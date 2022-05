Israel destrói casa de palestino acusado de ataque

As forças israelenses demoliram, neste sábado, a casa de um palestino acusado de um ataque que matou um colono israelense no ano passado perto de Jenin, na Cisjordânia ocupada.

A casa de Omar Jaradate foi destruída com explosivos no povoado de Silat Al Harithiya, de acordo com um comunicado do exército israelense, que ocupa a Cisjordânia desde 1967.

Confrontos entre moradores e as forças israelenses foram relatados.

Dois palestinos ficaram feridos, segundo um fotógrafo da AFP.

Israel acusa Omar Jaradate e dois de seus parentes da morte de Yehuda Dimentman em 16 de dezembro de 2021, quando homens armados abriram fogo contra um carro que saía do assentamento de Homesh, no norte da Cisjordânia.

Três outras casas da família Jaradate foram demolidas em Silat Al Harithiya em março.

Israel destrói rotineiramente as casas de palestinos acusados de cometer ataques anti-israelenses.

Para as organizações de direitos humanos, as demolições são uma punição coletiva.

Cerca de 475.000 pessoas estão assentadas em assentamentos israelenses na Cisjordânia, onde vivem cerca de 2,9 milhões de palestinos.

A colonização israelense, ilegal sob a lei internacional, continuou sob todos os governos israelenses desde 1967.

