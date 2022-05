Grupo de oposição anuncia ofensiva contra os talibãs no Afeganistão

A Frente de Resistência Nacional (FNR), principal grupo de oposição ao Talibã, anunciou neste sábado (7) que lançou uma grande ofensiva em várias províncias do norte do Afeganistão, incluindo Panshir, onde alegou ter libertado três distritos.

A FNR e o Talibã se opõem há meses, mas esta seria a primeira ofensiva lançada pelo grupo de Ahmad Massud, filho do lendário comandante Ahmad Shah Massud, desde a queda em setembro de sua fortaleza no vale de Panshir, 80 quilômetros ao norte de Cabul.

"Esta é a nossa primeira ofensiva desde setembro", disse à AFP Ali Maisam Nazary, chefe de relações exteriores da FNR.

A ofensiva foi lançada em "12 províncias do país, principalmente no norte", apontou.

"Desde que Ahmad Massud (...) ordenou ontem à noite que suas tropas lançassem a ofensiva, três grandes distritos de Panshir foram libertados", garantiu.

No entanto, o porta-voz do governo talibã, Zabihullah Mujahid, negou que "incidentes militares" estivessem ocorrendo em Panshir ou em qualquer outro lugar do país.

"As alegações feitas por alguns insurgentes na mídia são falsas", escreveu ele no Twitter.

A FNR, que se apresenta como o último reduto democrático no Afeganistão, não conseguiu impedir que o Talibã, que chegou ao poder em meados de agosto, tomasse Panshir no início de setembro.

Esta província não caiu sob ocupação soviética na década de 1980, nem durante a ascensão do Talibã ao poder uma década depois.

