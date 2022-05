Comunicado do Business Wire :Cloudflare, Inc.

A Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), a empresa de segurança, desempenho e confiabilidade que ajuda a desenvolver uma Internet melhor, anunciou hoje a nomeação de Carlos Torales Montero como vice-presidente e diretor de vendas para a América Latina, para continuar avançando a partir de sua rede global e crescente base de clientes na região. Carlos traz mais de vinte anos de experiência no setor de tecnologia, especificamente em estratégia de acesso ao mercado e esforços de desenvolvimento de talentos em novos mercados, para promover o crescimento e dimensionar organizações de alto desempenho. Carlos vem da Cisco, onde chefiou segmentos comerciais, corporativos, vendas de produtos e desenvolvimento de negócios.

A Cloudflare começou a investir na América Latina em 2014, expandindo sua rede para a região com a criação de um data center em Santiago, Chile. Hoje, a rede global da Cloudflare abrange mais de 270 cidades em mais de 100 países, incluindo 36 cidades latino-americanas. Com base em sua rede e parcerias robustas na América Latina, a Cloudflare pretende se expandir ainda mais na região e continua expandindo a presença de sua rede para conectar usuários e organizações globalmente.

"O mercado on-line da América Latina é significativo, representando quase 500 milhões de usuários da Internet. Há anos, a América Latina vem impulsionando o uso consistente e forte da Internet, sendo a quarta maior região em termos de usuários on-line do mundo", disse Matthew Prince, cofundador e CEO da Cloudflare. "A América Latina sempre foi uma prioridade para a Cloudflare; estabelecemos nossa rede na região desde o início e estamos expandindo-a desde então. Daremos continuidade a esse crescimento, com Carlos liderando nossos esforços, para trabalhar em uma colaboração ainda mais intensa com nossa crescente base de clientes na América Latina."

"A Internet é muito utilizada na América Latina, e temos observado uma enorme aceleração da transformação digital. Ao mesmo tempo, houve um aumento nas ameaças cibernéticas a organizações de todos os tipos e portes. No final do ano passado, a rede da Cloudflare bloqueou, em média, quase sete bilhões de ataques por dia na América Latina", disse Carlos Torales Montero, vice-presidente e diretor de vendas para a América Latina da Cloudflare. "O poder e a escala da rede da Cloudflare nos permitem fornecer uma plataforma extremamente personalizada, porém perfeita quanto à segurança e ao desempenho, para qualquer organização da América Latina. Estou ansioso por ajudar a equipar um número cada vez maior de clientes e nossos parceiros com ferramentas essenciais para qualquer negócio hoje."

Com milhões de propriedades da Internet com tecnologia da rede da Cloudfare, a empresa já tem muitos clientes na região, como o jornal El Universal, serviços financeiros como Naranja e serviços de criptomoedas como Bitso, além de varejistas, como Facily e Falabella. A Cloudflare também atua em parceria com várias organizações para oferecer sua plataforma de segurança, desempenho e confiabilidade. Entre seus parceiros, estão Alestra, Cipher, NeoSecure, TD Synnex, TIVIT e muito mais.

"Distribuir soluções de tecnologia de ponta para atender o ecossistema de TI é essencial para o que a TD Synnex faz, e é por isso que somos parceiros da Cloudflare há anos, pois eles continuam a oferecer soluções líderes em segurança, desempenho e confiabilidade para a Internet", disse Marcos Murata, vice-presidente e gerente geral de Gestão de Fornecedores para o México, América Latina e Caribe da TD Synnex. "Juntos, estamos equipando negócios na América Latina e seus usuários localizados no mundo todo. A Cloudflare administra uma das maiores redes do mundo com foco específico na América Latina e estamos entusiasmados por manter a nossa parceria com eles à medida que crescem ainda mais na região."

"Nunca houve tanto foco em mobilidade, cibersegurança e continuidade de negócios para as organizações. A Alestra aborda esses elementos críticos com uma solução abrangente para os negócios latino-americanos em parceria com a Cloudflare", disse Luis Arturo Rosales, diretor de Estratégia de Colaboração e Cibersegurança da Alestra. "Como é uma das maiores e mais interconectadas do mundo, a rede global da Cloudfare possibilita a entrega dessas soluções da maneira mais segura, rápida e confiável, com base na localização do usuário. Sua expansão na América Latina nos entusiasma a continuar nosso trabalho com a empresa para equipar cada vez mais clientes."

"Há anos fornecemos soluções de cibersegurança para empresas em toda a América Latina em colaboração com a Cloudflare", disse Paulo Boniccu, diretor global de Vendas e Marketing da Cipher. "Cada empresa e cada setor é diferente, e é por isso que a Cipher usa a ampla plataforma da Cloudflare para fornecer soluções personalizadas para empresas, considerando absolutamente tudo, de agentes de ameaças a regulamentos e requisitos de conformidade. De serviços financeiros a manufatura, saúde, logística e energia e serviços públicos, estamos empolgados em equipar mais negócios da América Latina com a Cloudflare."

"A TIVIT se posiciona no mercado como uma empresa que presta serviços completos que está presente em dez países da América Latina e apoia grandes clientes na solução de seus desafios de negócios. Isso exige que continuemos a oferecer soluções inovadoras e, em parceria com a Cloudflare, crescer e impulsionar negócios em toda a região", disse Daniel Galante, diretor executivo da TIVIT e diretor de Soluções em Nuvem e Cibersegurança. "Vimos como isso pode ser alcançado com a plataforma da Cloudflare, que abrange soluções de segurança, desempenho e confiabilidade da Internet de que as empresas precisam para avançar. Estamos empolgados em ver a Cloudflare expandir ainda mais seus negócios na América Latina e temos certeza de que os resultados serão excelentes."

"Há uma ampla e sofisticada gama de ameaças cibernéticas em todo o cenário de negócios, e isso se aplica a organizações com porte e foco em negócios diferentes entre si. Temos uma parceria com a Cloudflare para fornecer recursos de proteção para organizações da América Latina por meio de sua plataforma abrangente, abordando as ameaças emergentes de hoje", disse Rogerio Reis, diretor de vendas e entregas da NeoSecure. "A NeoSecure é a maior empresa de cibersegurança da América Latina e concentra o foco em serviços gerenciados. Estamos empolgados por atender ainda mais clientes com uma expansão ainda maior da Cloudflare na região."

