Chelsea cede empate no fim contra o Wolverhampton (2-2), Watford é rebaixado

O Chelsea (3º) perdeu dois pontos com um empate em 2 a 2 diante do Wolverhampton (8º), enquanto o Watford (19º) foi rebaixado matematicamente após a derrota para o Crystal Palace (9º) pela 36ª rodada da Premier League.

Depois de um primeiro tempo sem abertura do placar, o Chelsea chegou à vitória com dois gols de Romelu Lukaku em menos de dois minutos (aos 56 de pênalti e aos 58). Os 'Wolves', que em nenhum momento se desligaram do jogo, reagiram graças a um chute indefensável de fora da área do português Francisco Trincão (79) e empataram nos últimos instantes em um cruzamento na área que Conor Coady desviou de cabeça (90+7).

Os 'Blues', que tinham anunciado horas antes do jogo a venda do clube de Roman Abramovich ao consórcio liderado pelo americano Todd Boehly, estão agora há três jogos consecutivos sem vencer, tendo conquistado apenas uma vitória nas últimas cinco partidas do campeonato (2 empates e 2 derrotas), uma hemorragia de pontos que permitiu ao Arsenal (4º) e ao Tottenham (5º) ameaçar o terceiro lugar e complicar a situação dos 'Blues' nas três rodadas restantes.

O sábado foi pior ainda para o Manchester United (6º), que foi goleado por 4 a 0 em sua visita ao Brighton (9º). Os 'Seagulls' dominaram os 'Red Devils' durante todo o jogo e foram para o intervalo em vantagem graças a um chute forte de Moisés Caicedo (15). O Brighton continuou a dominar na segunda etapa, criando mais oportunidades que foram recompensadas com gols do espanhol Marc Cucurella (49), Pascal Gross (57) e Leandro Trossard (60).

Com esta derrota, o Manchester United está matematicamente fora do G4, que classifica para a próxima Liga dos Campeões, e a sua participação na Liga Europa ainda não está garantida no momento em que lhe resta apenas uma partida.

Em outro jogo da tarde deste sábado, o Watford (19º) confirmou matematicamente seu rebaixamento ao perder por 1 a 0 em sua visita ao Crystal Palace (9º), após um gol de pênalti de Wilfried Zaha (31).

Assim como o Norwich (20º), o outro time já rebaixado matematicamente, os 'Hornets' também haviam sido recentemente promovidos, e retornaram à segunda divisão um ano depois.

Um dos candidatos a acompanhá-los no rebaixamento, o Burnley (16º) perdeu em casa por 3 a 1 para o Aston Villa (11º). Com esta derrota, os 'Clarets' estão provisoriamente fora da zona de rebaixamento, mas podem retornar no domingo.

Na outra partida disputada neste sábado, o Brentford (12º) venceu o Southampton (15º) por 3 a 0.

--- Jogos da 36ª rodada do campeonato inglês e classificação:

- Sábado:

Burnley - Aston Villa 1 - 3

Brentford - Southampton 3 - 0

Crystal Palace - Watford 1 - 0

Chelsea - Wolverhampton 2 - 2

Brighton - Manchester United 4 - 0

(15h45) Liverpool - Tottenham

- Domingo:

(10h00) Leicester - Everton

Arsenal - Leeds

Norwich City - West Ham

(12h30) Manchester City - Newcastle

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 83 34 26 5 3 84 21 63

2. Liverpool 82 34 25 7 2 86 22 64

3. Chelsea 67 35 19 10 6 70 31 39

4. Arsenal 63 34 20 3 11 54 41 13

5. Tottenham 61 34 19 4 11 59 39 20

6. Manchester United 58 37 16 10 11 57 56 1

7. West Ham 52 35 15 7 13 53 46 7

8. Wolverhampton 50 35 15 5 15 35 34 1

9. Brighton 47 36 11 14 11 38 42 -4

10. Crystal Palace 44 35 10 14 11 46 42 4

11. Aston Villa 43 34 13 4 17 47 47 0

12. Brentford 43 36 12 7 17 44 52 -8

13. Newcastle 43 35 11 10 14 40 56 -16

14. Leicester 42 33 11 9 13 48 54 -6

15. Southampton 40 36 9 13 14 41 61 -20

16. Burnley 34 35 7 13 15 32 49 -17

17. Leeds 34 34 8 10 16 38 72 -34

18. Everton 32 33 9 5 19 35 55 -20

19. Watford 22 35 6 4 25 32 70 -38

20. Norwich City 21 34 5 6 23 22 71 -49

