Barcelona vence Betis (2-1) fora de casa e garante vaga na Champions

O Barcelona (2º) garantiu matematicamente a vaga na próxima Liga dos Campeões ao vencer nos acréscimos por 2 a 1 em sua visita ao Betis (5º), neste sábado, pela 35ª rodada da Liga espanhola.

Todos os gols saíram na reta final do jogo.

Ansu Fati (minuto 76) colocou o Barcelona na frente dominando na entrada da área e finalizando com um chute certeiro, mas o Betis empatou logo depois por meio de Marc Bartra, ex-jogador do Barça, que marcou aos 79 minutos com uma cabeçada após um cruzamento de Nabil Fekir.

Quando tudo levava a crer que o jogo terminaria empatado, uma bola tocada por Dani Alves foi finalizada sem deixar cair por Jordi Alba (90+4), dando a vitória ao time catalão.

Ansu Fati, o jogador que abriu o caminho para a vitória, tinha acabado de entrar quando balançou as redes, marcando em sua segunda intervenção. O jovem prodígio reapareceu no último domingo na vitória por 2 a 1 sobre o Mallorca, após uma lesão que o mantinha afastado dos gramados desde 20 de janeiro.

O Barcelona tem agora 69 pontos, onze de vantagem sobre o Betis (58), a primeira equipe fora da 'zona da Champions'. Com três jogos para cada um até o final do torneio, o Barça já tem certeza de terminar entre os quatro primeiros.

A classificação para a Liga dos Campeões é um objetivo mínimo alcançado pela equipe de Xavi Hernández, que teve uma temporada difícil, sem títulos, e viu seu grande rival histórico, o Real Madrid, se sagrar campeão da Liga espanhola faltando quatro rodadas, o que mostra sua confortável superioridade nesta temporada.

O Betis, que perdeu aos 15 minutos o goleiro chileno Claudio Bravo por lesão, segue a três pontos do quarto colocado Atlético de Madrid, o último espanhol que se classifica para a Liga dos Campeões e que fecha a 35ª rodada no domingo recebendo seu vizinho Real Madrid no Wanda Metropolitano.

Se o Atlético pontuar no dérbi, já abriria uma distância significativa e complicaria muito a missão do Betis, que recentemente se sagrou campeão da Copa do Rei.

--- Jogos da 35ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Levante - Real Sociedad 2 - 1

- Sábado:

Mallorca - Granada 2 - 6

Athletic Bilbao - Valencia 0 - 0

Cádiz - Elche 3 - 0

Celta Vigo - Alavés 4 - 0

Betis - Barcelona 1 - 2

- Domingo:

(09h00) Getafe - Rayo Vallecano

(11h15) Villarreal - Sevilla

(13h30) Espanyol - Osasuna

(16h00) Atlético de Madrid - Real Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 81 34 25 6 3 73 29 44

2. Barcelona 69 35 20 9 6 65 35 30

3. Sevilla 64 34 17 13 4 50 28 22

4. Atlético de Madrid 61 34 18 7 9 59 41 18

5. Betis 58 35 17 7 11 57 40 17

6. Real Sociedad 56 35 15 11 9 34 34 0

7. Athletic Bilbao 52 35 13 13 9 41 34 7

8. Villarreal 52 34 14 10 10 54 33 21

9. Osasuna 45 34 12 9 13 35 45 -10

10. Valencia 44 35 10 14 11 45 49 -4

11. Celta Vigo 43 35 11 10 14 41 38 3

12. Rayo Vallecano 41 34 11 8 15 35 39 -4

13. Elche 39 35 10 9 16 37 48 -11

14. Espanyol 39 34 10 9 15 37 49 -12

15. Getafe 36 34 8 12 14 31 37 -6

16. Cádiz 35 35 7 14 14 33 47 -14

17. Granada 34 35 7 13 15 43 59 -16

18. Mallorca 32 35 8 8 19 32 62 -30

19. Levante 29 35 6 11 18 44 67 -23

20. Alavés 28 35 7 7 21 28 60 -32

