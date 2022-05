Alemanha vai enviar sete obuses autopropulsados à Ucrânia

Sistema blindado de artilharia se assemelha a um tanque e contém canhão que pode alcançar alvos a 40 quilômetros de distância. Exército alemão vai treinar soldados ucranianos a usarem o equipamento, anuncia governo.A ministra da Defesa da Alemanha, Christine Lambrecht, anunciou nesta sexta-feira (06/05) que o país enviará ao menos sete obuses blindados autopropulsados ​​2000 ao exército ucraniano. Por isso, a Alemanha deve começar já na próxima semana o treinamento de militares para uso do equipamento. O anúncio ocorreu durante visita de Lambrecht à Eslováquia, onde ela se encontrou com soldados alemães deslocados nas fronteiras orientais da Otan. O treinamento dos militares ucranianos vai ocorrer em Idar-Oberstein, no estado da Renânia-Palatinado, em cooperação com a Holanda. Inicialmente, a Ucrânia enviará 20 soldados, todos com experiência com os equipamentos, segundo informações da emissora pública alemã ARD. O obus autopropulsado 2000 é um sistema de artilharia que se assemelha a um tanque. Ele contém um canhão que pode disparar projéteis e alcançar alvos a até 40 quilômetros de distância, segundo os militares alemães. A Bundeswehr (Forças Armadas alemãs) conceitua o equipamento como uma das peças de artilharia mais modernas do mundo. Além do longo alcance, uma das características dessa arma é a precisão: até seis cartuchos podem ser disparados simultaneamente pela tripulação. Bundeswehr continuará totalmente equipada Os sete obuses a serem enviados não são os mesmos que estão à disposição da Bundeswehr, mas virão de um reservatório separado que inclui equipamentos levados para reparos. Os armamentos serão entregues após o término da manutenção, o que deve ocorrer nas próximas semanas, segundo informaram Lambrecht e seu chefe de defesa, o general Eberhard Zorn, a repórteres na Eslováquia, país que faz fronteira com a Ucrânia. Segundo o jornal Bild, a expectativa é que as peças estejam prontas até o final de junho. Essa informação corrobora o que Lambrecht já havia repetido algumas vezes: o fato de que a Alemanha não deve abrir mão de armamentos pesados que são necessários e utilizados pela Bundeswehr. Militares já haviam manifestado preocupação com o envio dos obuses porque isso poderia restringir a capacidade de combate do exército alemão. Atualmente, a Alemanha tem mais de 100 obuses, dos quais 40 estão prontos para ser distribuídos, conforme informações do Bild. Seis deles foram deslocados para a Lituânia, a fim de reforçar os grupos de batalha da Otan na região. Mudança de rumo em meio à guerra A decisão pelo envio dos sistemas de artilharia ao exército ucraniano marca um novo passo para a Alemanha em meio à invasão russa da Ucrânia. O governo do chanceler federal alemão, Olaf Scholz, tem sido repetidamente criticado, especialmente por seus parceiros em Kiev, por não fazer o suficiente para apoiar a Ucrânia contra a agressão russa. A primeira mudança de política ocorreu quando Berlim voltou atrás em sua tradição de não enviar armas para regiões envolvidas em conflitos. Ainda assim, até recentemente relutava em enviar armas pesadas. Em 28 de abril, o Bundestag (Parlamento alemão) finalmente aprovou o envio de armas pesadas à Ucrânia, como sistemas antiaéreos e veículos blindados, com 586 votos a favor, 100 contra e sete abstenções. gb (DPA, AFP, ots)