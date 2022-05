A perseguição a atletas femininas no Afeganistão

Após a tomada de poder pelo Talibã, esportistas são alvos de intimidação e ataques no país. Muitas se tornaram prisioneiras em suas próprias casas e temem por suas vidas.Suas palavras são cheias de desespero. "Eu gostaria de nunca ter existido", escreveu Amira (nome alterado pela redação). "Eu não fiz nada de errado. O único crime que cometi foi praticar esporte." Antes do Talibã assumir o poderem Cabul em agosto de 2021, Amira era uma das melhores judocas do Afeganistão. Há poucas semanas, o Talibã vasculhou sua casa em busca de documentos que deveriam comprovar que a jovem fazia parte da equipe nacional afegã. "Por sorte, ela conseguiu fugir. Ela se escondeu o dia todo num cemitério local e rezou para que o talibã não a encontrasse", conta à DW Friba Rezayee, que foi uma judoca de sucesso no Afeganistão. "Se tivessem encontrado esse documento, ela teria sido julgada num tribunal de xaria. O que significa que ela seria condenada a 100 chibatadas ou até mesmo a execução pública". Em Atenas, em 2004, Rezayee e a velocista Robina Muqim Yaar se tornaram as primeiras mulheres a competir pelo Afeganistão nos Jogos Olímpicos. "Foi uma revolução esportiva", lembra a judoca de 36 anos. Em 2011, a atleta fugiu do país para o Canadá, onde fundou a organização de ajuda Mulheres Líderes do Amanhã (WLT), que possibilita a refugiadas afegãs o acesso à universidade. Com o programa esportivo GOAL (Girls of Afghanistan Lead), a organização apoia afegãs que praticam artes marciais, como judô e taekwondo. Rezayee mantém contato com cerca de 130 atletas que não tiveram a sorte de conseguir deixar o país após a tomada de poder pelo Talibã. Segundo a judoca, essas mulheres estão escondidas em suas casas e "esperam, em certa medida, que o talibã bata em suas portas e as prenda". "O Talibã as enviou cartas com ameaças. Elas foram intimadas e não podem mais sair, não podem mais se identificar", conta Rezayee. Ataque violento "Não precisamos mais de penitenciárias femininas no Afeganistão. Nossas casas se tornaram uma prisão", afirma Amira. Para a judoca Mina (nome alterado pela redação), que também permaneceu no país, o Afeganistão se tornou "um país sem pai, onde crianças violentas podem fazer tudo o que quiserem com mulheres e meninas". O Talibã ainda não proibiu oficialmente mulheres de praticarem esportes – provavelmente por razões táticas. Eles evidentemente aprenderam com o passado. Durante o regime talibã entre 1996 e 2002, o Comitê Olímpico Internacional (COI) excluiu o país dos Jogos Olímpicos de 2000, em Sidney, devido, entre outros, à discriminação das atletas femininas pelos islamistas radicais. Rezayee afirma que nada mudou nesta postura. "Na sua intepretação da xaria, esportes femininos são um pecado. Eles acreditam que sinais sexuais são enviados aos homens porque o corpo da mulher e sua atividade corporal ficam visíveis. Mulheres não podem nem mesmo treinar num ginásio". Um clima de intimidação e medo domina o Afeganistão. Rezayee conta que uma jogadora da seleção de vôlei foi presa recentemente. "O Talibã a espancou brutalmente. Ela ficou com hematomas horríveis no corpo todo. O Talibã a deixou viva porque queria mostrar a outras atletas o que acontece quando elas praticam esportes." Foco na Ucrânia Rezayee e seus colegas da WLT continuam tentando tirar do país atletas afegãs. E quando conseguem, se deparam com a dificuldade de encontrar um país onde essas mulheres possam receber refúgio permanente. O governo do Canadá, por exemplo, concentrou sua política de refugiados nas antigas forças de segurança locais do Exército canadense e seus familiares. Segundo a judoca, atletas ficaram de fora. "Mesmo na Europa é tremendamente difícil conseguir um visto de entrada para elas". Segundo Rezayee, a guerra na Ucrânia agravou a situação. "A atenção do mundo está voltada para os refugiados ucranianos. E o mundo esqueceu o Afeganistão". A pioneira afegã se sente abandonada pelas grandes organizações esportivas. Rezayee considera errado o caminho da "diplomacia silenciosa" com o Talibã, propagada por federações como o COI. "Se eles a legitimarem, o talibã vence. Isso abrirá um precedente histórico: o mal ganhará. Nós queremos que os princípios dos esportes, da educação e dos direitos humanos saiam vitoriosos sobre os homens com armas", ressalta Rezayee. Pressão pode ter efeito Após a tomada de poder há oito meses, a federação mundial de críquete ICC ameaçou excluir o Afeganistão devido à posição sobre o esporte feminino. Por último, a ICC voltou atrás. Agora, a federação joga com o tempo: "será mantido o apoio a equipe masculina afegã em jogos de críquete internacionais e, ao mesmo tempo, será observada a condução dos esportes no país, inclusive, o desenvolvimento do esporte feminino", afirmou a presidência da ICC em Dubai, no início de abril. Rezayee não compreende o comportamento hesitante das federações esportivas. "Agora é o momento ideal para pressionar: sem educação de meninas e sem o esporte feminino, não há legitimidade", pede. Pressão internacional pode fazer a diferença entre o governo radical afegão, opina. "Embora os talibãs sejam casados com sua ideologia, eles são vulneráveis a opinião pública sobre eles. Eles são brutais, são maus, mas não são bobos. Eles sabem que o mundo os observa especialmente nas redes sociais". Desistir não é uma opção para a pioneira afegã, apesar das ameaças constantes que recebe de seu país. "Já estou acostumada com isso", diz Rezayee. "Sempre que elas me ligam ou mandam mensagem do Afeganistão, elas choram e ficam inconsoláveis. Elas estão perdendo a vontade de viver", conta. "Quando uma atleta perde sua motivação é como tirar um filho de uma mãe. O trabalho que fazemos, e o que peço a comunidade internacional, não é apenas para salvar as vidas das atletas, mas também manter viva a esperança, que é a última lâmpada ainda acesa. Não devemos deixar essa luz apagar", completa Rezayee. Autor: Stefan Nestler