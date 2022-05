Zelenskyy afirma ainda estar aberto a negociar com a Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que ainda está aberto a negociar com a Rússia, mas apenas se Moscou retirar suas forças para as posições anteriores à invasão de seu país. Durante evento remoto nesta sexta-feira (6) na Chatham House, em Londres, Zelensky disse que retornar à situação de 23 de fevereiro, o dia anterior a invasão, é um requisito para as conversas.

"Nessa situação, nós seríamos capazes de começar a discutir as coisas normalmente", e a Ucrânia poderia usar os "canais diplomáticos" para retomar seu território. O governo do Reino Unido tem afirmado que a Rússia precisa se retirar de toda a Ucrânia, inclusive da Crimeia, tomada por Moscou em 2014.

Apesar de que a Rússia venha intensificado ataques na região de Donbas, no leste ucraniano, Zelensky disse ainda ver espaço para a diplomacia. "Nem todas as pontes já estão destruídas" na via diplomática, afirmou.

O presidente ucraniano disse ainda que "Mariupol nunca cairá". "Não estou falando sobre heroísmo ou nada. Não há nada lá para cair. Já está totalmente devastada", lamentou. Fonte: Associated Press.

