Quatro astronautas retornam à Terra em cápsula espacial da SpaceX

Depois de quase seis meses no espaço, três astronautas americanos e um alemão voltaram à Terra nesta sexta-feira (6) a bordo de uma cápsula da SpaceX, que pousou na costa da Flórida.

A cápsula Dragon, que levava os americanos Kayla Barron, Raja Chari e Tom Marshburn, assim como o astronauta da Agência Espacial Europeia (ESA) Matthias Maurer, se separou da Estação Espacial Internacional (ISS) e depois de 23 horas de viagem aterrissou às 01h43 (horário de Brasília).

"Em nome de toda a equipe da SpaceX, bem-vindos à casa", disse um funcionário da empresa americana.

A tripulação, chamada Crew-3, passou seus últimos dias a bordo da ISS realizando a transferência com a Crew-4, também composta por quatro astronautas (três americanos e um italiano).

Estes últimos decolaram da Flórida há uma semana, com a SpaceX.

Na ISS ainda restam três russos, que chegaram com um foguete russo Soyuz.

Foi a sexta aterrissagem de uma cápsula Dragon tripulada da SpaceX, que transporta regularmente astronautas à ISS a pedido da Nasa.

Matthias Maurer é o décimo segundo astronauta alemão no espaço. O chanceler alemão Olaf Scholz lhe desejou no Twitter "uma boa viagem de volta" e destacou "todas as novas descobertas realizadas no espaço".

Os membros da Crew-3 realizaram diversos experimentos científicos. Estudaram, por exemplo, como endurecer o cimento em condições de falta de gravidade, o que poderia ser importante para futuras construções, como na Lua.

E fizeram a segunda colheita de pimentas a bordo da estação.

Durante a estadia, eles também foram visitados por uma missão privada, composta por três empresários que pagaram dezenas de milhões de dólares cada um para passar duas semanas a bordo da ISS. Os visitantes viajaram com a SpaceX.

