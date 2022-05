Proposta da UE de embargo ao petróleo russo foi corajosa, diz comissário do bloco

Comissário da União Europeia (UE) para Economia, Paolo Gentiloni avaliou como "corajosa" a proposta pelo bloco europeu de impor embargo gradual às importações de petróleo russo. "Estamos lidando com a principal fonte do Kremlin" disse, durante painel no Global Europe Seminnar. Em sua fala, Gentiloni reforçou a necessidade de união do bloco e de proteção das indústrias com uso intensivo de energia. "Precisamos criar nossa independência energética. Esse é um grande desafio". A seu lado, o membro do Banco Central Europeu (BCE) Olli Rehn também apontou julgar necessário que a UE evolua constantemente. "Precisamos manter a unidade e fortalecer nossa resiliência", afirmou.

