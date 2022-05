PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Mariupol espera novo comboio da ONU para retirar civis ucranianos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

ZAPORIZHZHIA:

Mariupol espera novo comboio da ONU para retirar civis ucranianos

Um novo comboio da ONU deve chegar a Mariupol, nesta sexta-feira (6), para retirar os civis refugiados na siderúrgica de Azovstal, o último foco de resistência neste porto do Donbass, no sudeste da Ucrânia.

(Ucrânia conflito Rússia guerra política violência, Prev, 910 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

GENEBRA:

Grandes potências agrícolas prometem segurança alimentar apesar da guerra na Ucrânia

As grandes potências agrícolas, incluindo União Europeia, Estados Unidos, Canadá e Austrália, comprometeram-se nesta sexta-feira (6) a garantir a segurança alimentar no mundo, apesar das perturbações provocadas pela invasão russa da Ucrânia.

(Ucrânia Rússia UE EUA produção agricultura alimentos crise guerra, Prev, 620 palavras, já transmitida)

GRYGORIVKA:

Semear os campos, um risco mortal para os agricultores ucranianos

Com a primavera, chegou a hora de plantar na Ucrânia. Mas este ano, os agricultores não têm combustível e fertilizante suficientes. Além disso, precisam de coletes à prova de balas e especialistas para desativar os explosivos que já mataram ou feriram vários colegas.

(Ucrânia Rússia guerra agricultura cultivo bombas sociedade economia, Reportagem, 650 palavras, já transmitida)

FOTOS

BRUXELAS:

Países da UE em negociações difíceis pelo plano de embargo ao petróleo russo

Os países da União Europeia (UE) conduziram, na quinta-feira (5), difíceis negociações sobre a intenção de adotar um embargo europeu gradual ao petróleo russo, já que a inciativa enfrenta o bloqueio da Hungria, disseram fontes diplomáticas à AFP.

(UE Rússia Ucrânia Hungria guerra energia política economia, Prev, 440 palavras, já transmitida)

BUDAPESTE:

UE cruza 'linha vermelha' com embargo de petróleo russo, diz premiê húngaro

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, considerou nesta sexta-feira (6) que a União Europeia (UE) ultrapassou uma "linha vermelha" ao querer suspender suas importações de petróleo russo, uma decisão que, segundo ele, atenta contra a unidade demonstrada pelo bloco desde início da guerra na Ucrânia.

(UE Rússia Ucrânia Hungria guerra energia política economia, Prev, 440 palavras, já transmitida)

KIEV:

Exposição de troféus de guerra em Kiev provoca reações mistas

Na capital ucraniana Kiev, uma exposição de troféus de guerra está gerando reações mistas entre a população, dividida entre a alegria, o orgulho, a indiferença e a cautela.

(Ucrânia Rússia guerra invasão armas museu, Fotorrelato, já transmitida)

FOTOS

WASHINGTON:

EUA negam ter ajudado Ucrânia a matar generais russos

Os Estados Unidos negaram nesta quinta-feira terem entregue às forças ucranianas informações para matar generais russos perto das linhas de frente, como informou o jornal "The New York Times".

(EUA Rússia Ucrânia guerra informação, Prev, 500 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS

CIDADE DA GUATEMALA:

Presidente mexicano quer que EUA acelere apoio para atacar causas da migração na América Central

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pediu rapidez no apoio financeiro de Washington a programas de combate à pobreza e à violência, fenômenos multidimensionais que levam milhares de centro-americanos a migrarem, irregularmente, para os Estados Unidos em busca de trabalho.

(México Guatemala EUA migração política sociedade, Prev, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS

-- EUROPA

LONDRES:

Conservadores perdem conselhos londrinos chaves nas eleições municipais

Os conservadores britânicos perderam importantes conselhos distritais em Londres, nesta sexta-feira (6), em eleições locais consideradas como teste para Boris Johnson, que, apesar de estar debilitado pelos escândalos, poderia sobreviver se o principal paertido opositor obtiver resultados ruins.

(GB eleições política governo covid, Prev, 700 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

BRUXELAS:

Mercado de cocaína e metanfetamina em forte expansão na UE

O mercado de cocaína - com uma enorme contribuição da América do Sul - e metanfetamina registra um grande aumento na Europa, impulsionado por níveis recordes de tráfico, de acordo com um estudo divulgado nesta sexta-feira (6).

(UE AL Américas drogas polícia cooperação narcóticos crime, Prev, 650 palavras, já transmitida)

FOTOS

-- ÁSIA

PEQUIM:

Em pleno confinamento, casamento em Xangai acontece pelo Zoom e festa na garagem

Um casal em Xangai superou os obstáculos do confinamento e da burocracia com uma cerimônia de união oficializada pelo Zoom, dos Estados Unidos, e com uma festa na garagem do prédio.

(China pandemia vírus epidemia saúde sociedade, Prev, 400 palavras, já transmitida)

FOTOS

SEUL:

Presidente sul-coreano Moon encerra mandato marcado por fracassos

O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, chegou ao poder com grandes promessas de paz com o Norte e de trabalhar por uma sociedade "igual e justa" no Sul, mas, cinco anos depois, não conseguiu cumpri-las - afirmam analistas.

(Coreia Sul Norte EUA política armas sociedade governo, Análise, 800 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

ELAD:

Forças israelenses buscam autores de novo ataque que causou três mortos

A polícia israelense continua, nesta sexta (6), em busca dos autores do sangrento ataque de quinta-feira (5) perto de Tel Aviv, no qual três pessoas morreram.

(Israel palestinos ataque conflito polícia, Prev, 650 palavras, já transmitida)

FOTOS

=== ECONOMIA ===

GENEBRA:

Grandes potências agrícolas prometem segurança alimentar apesar da guerra na Ucrânia

As grandes potências agrícolas, incluindo União Europeia, Estados Unidos, Canadá e Austrália, comprometeram-se nesta sexta-feira (6) a garantir a segurança alimentar no mundo, apesar das perturbações provocadas pela invasão russa da Ucrânia.

(Ucrânia Rússia UE EUA produção agricultura alimentos crise guerra, Prev, 620 palavras, já transmitida)

BRUXELAS:

Países da UE em negociações difíceis pelo plano de embargo ao petróleo russo

Os países da União Europeia (UE) conduziram, na quinta-feira (5), difíceis negociações sobre a intenção de adotar um embargo europeu gradual ao petróleo russo, já que a inciativa enfrenta o bloqueio da Hungria, disseram fontes diplomáticas à AFP.

(UE Rússia Ucrânia Hungria guerra energia política economia, Prev, 440 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

WASHINGTON:

Quatro astronautas retornam à Terra em cápsula da SpaceX

Depois de passarem quase três meses no espaço, três astronautas americanos e um alemão voltaram nesta sexta-feira (6) à Terra, a bordo de uma cápsula da SpaceX, após permanecerem seis meses na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês).

(Spacex ISS Terra espaço ciência, acompanhamento)

PARIS:

UE avalia se gigantes da tecnologia devem compartilhar custos das redes de telecomunicações

Netflix e Google deverão participar do financiamento das redes de telecomunicações? A Comissão Europeia analisa aplicar uma "contribuição justa" dos gigantes da tecnologia, principais consumidores da banda larga, um projeto reivindicado pelas operadoras.

(UE tecnologia redes sociais sociedade informação comunicação, Ângulo, 550 palavras, a ser transmitida)

ULTRECHT, Holanda:

Desenvolvimento do cérebro é nova aposta para futuro dos eSports

Manter apenas a rotina de várias horas de treino por dia é insuficiente para que um jogador seja competitivo nos eSports - afirmam especialistas da Team Liquid, uma das equipes mais importantes dessa disciplina, segundo os quais o crucial é se pensar no desenvolvimento do cérebro.

(Mundo pesquisa tecnologia eSports sociedade, Ângulo, 650 palavras, a ser transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento das semifinais da Europa League e da Conference League

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP

Tags