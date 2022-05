OMS considera fechar escritório em Moscou por invasão da Ucrânia

A seção europeia da Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou, nesta sexta-feira (6), que na próxima semana estudará uma resolução na qual considera fechar um escritório especializado desse organismo em Moscou, devido à invasão russa da Ucrânia

Foi convocada uma sessão especial da OMS Europa em 10 de maio para estudar a resolução.

Quarenta e três membros da região europeia da OMS - que inclui 53 países, vários deles da Ásia Central - enviaram uma carta com tal proposta ao diretor regional do organismo, Hans Kluge.

A missiva, enviada em 28 de abril, pede uma sessão especial para "estudar a situação sanitária na Ucrânia e as graves consequências da guerra em questões sanitárias na região", indica a OMS Europa em um comunicado.

No escrito, os autores constaram que a guerra teve um "devastador impacto no sistema de saúde ucraniano" e condenam com dureza a "agressão militar da Rússia contra a Ucrânia, que inclui ataques contra centros de saúde" nesse país.

Também pede a Kluge que "explore opções" para a sede europeia da oficina de prevenção e controle de doenças não transmissíveis, estabelecida em Moscou, incluindo sua "possível relocalização" fora da Rússia.

Isso não se aplica ao escritório da OMS para a Rússia, segundo um porta-voz do organismo.

