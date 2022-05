Moradores do Quênia confundem sacola de compras com leão e chamam as autoridades

Uma sacola de compras de uma rede de supermercados africana causou pânico em moradores de Kiangua, no condado de Imenti South, no Quênia. O caso ocorreu na manhã dessa quinta-feira, 5, após os moradores terem confundido a embalagem com um leão.

Preocupados, eles acionaram o Serviço de Vida Selvagem do Quênia para que os profissionais fizessem o resgate do animal, antes que ele pudesse causar algum dano. No entanto, assim que chegaram ao local, descobriram que não se tratava de fato do felino, mas sim de uma sacola retornável com estampa do "Rei da Selva".

Sobre o assunto Dado Dolabella fala sobre vida na Chapada dos Veadeiros: "Um detox"

Simone e Simaria se desentendem durante gravação de programa; ouça

Maisa tira carteira de habilitação e comemora: "Foi de segunda, mas foi"

"Cansar de Dançar": Juliette lança single nesta quinta-feira, 5

Luana Piovani é processada em R$100 mil por indenização de danos morais

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A sacola estava com algumas mudas de abacate, o que deu a aparência de estar mais cheia e contribuiu para dar realidade à suspeita. De acordo com a imprensa local, a aldeia inteira estava em pânico, pois nunca tinham visto um leão, exceto nos parques do país.

Em fotos compartilhadas no Twitter por uma morador local, é possível ver a bolsa com a imagem da cara de um leão em meio a folhagem no jardim, dando a impressão de que o leão estava espiando debaixo do mato.

Funniest story!

Apparently, the good people of Mutiribu, in Kiangua, Meru called @kwskenya called on the spotting of a lion hiding in the hedges, fearful for their lives.



Turned out to be a @CarrefourKe paperbag!



Punguzeni jaba!!



Tags