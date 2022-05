Ministério das Relações Exteriores confirma acordos na área de segurança entre Brasil e Guiana

O Ministério das Relações Exteriores confirmou, em nota, que Brasil e Guiana assinaram acordos na área de segurança nesta sexta-feira, durante a visita do presidente Jair Bolsonaro ao país vizinho. A iniciativa foi antecipada mais cedo pelo Broadcast Político.

De acordo com o Itamaraty, os acordos tratam sobre auxílio jurídico mútuo em matérias penal e civil; cooperação em transferência de condenados; e cooperação institucional entre as forças policiais do Brasil e da Guiana. A íntegra dos textos, contudo, ainda não foi divulgada.

A assinatura de acordos bilaterais é praxe em viagens internacionais de presidentes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags