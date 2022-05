Inter vira para cima do Empoli e assume liderança provisória do Italiano

Depois de começar perdendo por 2 a 0, a Inter de Milão conseguiu uma virada e derrotou o Empoli por 4 a 2 jogando em casa nesta sexta-feira, na abertura da 34ª rodada do Campeonato Italiano.

Com a vitória, a Inter assume provisoriamente a liderança da Serie A, com um ponto de vantagem sobre o Milan, que no domingo enfrenta o Hellas Verona.

O Empoli saiu na frente no primeiro tempo com Andrea Pinamonti e Kristjan Asllani, mas a Inter chegou ao empate antes mesmo do intervalo graças a Simone Romagnoli e Lautaro Martínez, que na segunda etapa fez o gol da virada interista.

Já nos acréscimos, Alexis Sánchez marcou o quarto e sacramentou a vitória da Inter.

Por sua vez, o Empoli fica na 14ª colocação na tabela, sem pretensões no campeonato e também sem risco de rebaixamento.

-- Jogos da 36ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sexta-feira:

Inter - Empoli 4 - 2

Genoa - Juventus

- Sábado:

(10h00) Torino - Napoli

(13h00) Sassuolo - Udinese

(15h45) Lazio - Sampdoria

- Domingo:

(07h30) Spezia - Atalanta

(10h00) Unione Venezia - Bologna

(13h00) Salernitana - Cagliari

(15h45) Hellas Verona - Milan

- Segunda-feira:

(15h45) Fiorentina - Roma

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 78 36 23 9 4 78 31 47

2. Milan 77 35 23 8 4 61 30 31

3. Napoli 70 35 21 7 7 67 31 36

4. Juventus 69 35 20 9 6 54 31 23

5. Roma 59 35 17 8 10 55 40 15

6. Lazio 59 35 17 8 10 70 53 17

7. Fiorentina 56 35 17 5 13 54 47 7

8. Atalanta 56 35 15 11 9 62 44 18

9. Hellas Verona 52 35 14 10 11 61 52 9

10. Torino 47 35 12 11 12 45 37 8

11. Sassuolo 46 35 12 10 13 60 61 -1

12. Udinese 43 35 10 13 12 54 54 0

13. Bologna 43 35 11 10 14 39 48 -9

14. Empoli 37 36 9 10 17 48 69 -21

15. Sampdoria 33 35 9 6 20 42 57 -15

16. Spezia 33 35 9 6 20 37 63 -26

17. Salernitana 29 35 7 8 20 31 72 -41

18. Cagliari 28 35 6 10 19 32 64 -32

19. Genoa 25 35 3 16 16 25 55 -30

20. Unione Venezia 22 35 5 7 23 29 65 -36

