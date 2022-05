Harry, Meghan e Andrew não estarão na varanda do Buckingham no Jubileu de Elizabeth II

O príncipe Harry, sua esposa Meghan e seu polêmico tio Andrew não estarão presentes na varanda do Palácio de Buckingham no início das celebrações pelos 70 anos de reinado de Elizabeth II, anunciou nesta sexta-feira (6) a casa real britânica.

"Após uma cuidadosa análise, a rainha decidiu que a tradicional aparição na sacada(...) na quinta-feira, 2 de junho, se limitará este ano à majestade e os membros da família real que atendem a compromissos públicos oficiais em seu nome", informou um porta-voz do Palácio.

De 2 a 5 de junho, o Reino Unido celebrará quatro dias de festas pelo "Jubileu de Platina" que marca as sete décadas de Elizabeth II no trono, um recorde para uma monarca britânica.

Elas começarão com o tradicional Trooping the Colour, o "Desfile de Bandeiras", apresentado anualmente no aniversário da rainha, embora não tenha sido celebrado desde o início da pandemia (foi cancelado em 2021 e 2020).

A imprensa britânica, focada nas crises da família real, esperava que Harry e Meghan, que se mudaram para a Califórnia -terra natal da ex-atriz americana- após deixar repentinamente a monarquia em 2020, se unissem à monarca na varanda, assim como o príncipe Andrew, terceiro filho da rainha, afastado da vida pública por sua relação com o falecido Jeffrey Epstein, condenado por pedofilia.

Um total de 18 membros da família real, incluídos o príncipe herdeiro Charles e sua esposa Camila, seu filho William e a esposa Kate com seus três filhos, estarão na sacada para assistir ao grande desfile militar.

Uma fonte do Palácio de Buckingham, citada pela agência de notícias britânica PA, não descartou que Harry, Meghan e Andrew participem de outros eventos como parte das festividades do Jubileu.

