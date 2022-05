Guardiola diz que City precisa de tempo para superar eliminação da Champions

O técnico do Manchester City, Josep Guardiola, admitiu nesta sexta-feira que superar a eliminação da Liga dos Campeões da Europa para o Real Madrid é "uma questão de tempo".

O City vencia o jogo de volta por 1 a 0 aos 45 do segundo tempo. Na ida, o time inglês tinha conseguido uma vitória por 4 a 3, o que o deixava em uma situação muito favorável e todo mundo parecia acreditar na classificação.

Mas então apareceu o brasileiro Rodrygo, que fez dois gols nos acréscimos para o Real Madrid e levou o confronto para a prorrogação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No tempo extra, Karim Benzema marcou de pênalti o gol da classificação dos espanhóis, tirando o City de Guardiola da final contra o Liverpool, que será disputada no dia 27 de maio em Paris.

"Não conversamos. Não há palavras que possam ajudar diante do que sentimos", explicou hoje o técnico catalão, dois dias antes do jogo contra o Newcastle pela 36ª rodada do Campeonato Inglês, que os 'Citizens' lideram com um ponto de vantagem sobre o Liverpool.

"É uma questão de tempo, tentar dormir e pensar nos objetivos. Se as pessoas pensam que é um fracasso, não estou de acordo", acrescentou Guardiola.

O espanhol, que conquistou a Liga dos Campeões como treinador pelo Barcelona em 2009 e 2011, falhou mais uma vez na missão de fazer o City campeão europeu.

"Tenho que parabenizar o Liverpool e o Real Madrid, eles merecem. Na próxima temporada, tentaremos de novo. Se não funcionar, voltaremos a tentar", afirmou.

O Manchester City chegou à final da Champions na temporada passada, mas foi derrotado pelo Chelsea por 1 a 0.

jw/smg/dmc/dr/iga/cb

Tags