Grupo indígena reivindica território no oeste do México

Uma centena de indígenas da comunidade wixárika realizam uma marcha a pé do estado de Jalisco, no oeste do México, rumo à capital para exigir o cumprimento de sentenças judiciais que determinam a devolução de um vasto território.

Em 12 dias, o grupo já percorreu cerca de 350 km de sua comunidade de origem em San Sebastián Teponahuaxtlán, Jalisco, até a Cidade do México, em busca de uma reunião com o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

A comunidade indígena reivindica que a Justiça mexicana execute uma sentença favorável que obteve há mais de uma década para recuperar um território de cerca de 10.000 hectares ocupado e explorado por pecuaristas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Muitos de nossos líderes e de nossa comunidade morreram, passaram gerações e gerações e o problema continua. Então, a comunidade decidiu empreender esta marcha", declarou à AFP, Óscar Hernández Hernández, presidente-comissário de Bens Comunais de San Sebastián Teponahuaxltlán.

Vestidos com suas roupas típicas, os integrantes da marcha caminham acompanhados de elementos de segurança, principalmente nas regiões limítrofes entre os estados de Zacatecas e Jalisco, pelo aumento da presença do crime organizado na região.

"É cansativo, mas não vamos desanimar, de verdade, nós temos cada vez mais ânimo, as pessoas estão com essa ideia de que temos que chegar ao Palácio Nacional [sede do Executivo]", assegurou Hernández enquanto caminhava na Região Metropolitana de Guadalajara.

A luta pelas terras sagradas para a comunidade wixárika data de 1953. Os povos originários têm a seu favor 12 sentenças judiciais para recuperar seu território, contudo, o governo mexicano não alcançou acordos econômicos com os pecuaristas que continuam ocupando o território.

"Nossa terra é sagrada, pois é nossa mãe terra e nós a veneramos, a honramos, oferecemos à nossa mãe terra, por isso, para nós, é sagrado", acrescentou Hernández.

A comunidade indígena wixárika está presente no estado de Jalisco, mas também nos estados de Durango e Nayarit.

str/yug/llu/rpr/mvv

Tags