Greve nacional paralisa Sri Lanka para exigir renúncia do governo

Os transportes públicos estão parados, e os escritórios, vazios, no Sri Lanka nesta sexta-feira (6), em uma greve nacional convocada para exigir a renúncia do governo, que enfrenta uma grave crise econômica.

"Podemos identificar os erros políticos do presidente que levaram ao estado deplorável da nossa economia", explicou o líder sindical Ravi Kumudesh.

"Deve sair", insistiu, referindo-se ao presidente Gotabaya Rajapaksa.

Em 12 de abril passado, o país anunciou uma moratória em sua dívida externa e, há meses, a ilha sofre com a escassez de alimentos e de remédios.

A crise econômica, a pior desde a independência do país em 1948, instalou-se após a pandemia da covid-19, a qual afetou duramente a receita proveniente do turismo e as transferências de recursos da diáspora do Sri Lanka.

O presidente Gotabaya Rajapaksa já declarou, várias vezes, que não renunciará, apesar dos crescentes protestos e de um acampamento de manifestantes montado do lado de fora de sua residência há um mês.

