Forças russas prosseguem com invasão em Mariupol, segundo Kiev

As forças russas prosseguem com sua ofensiva contra a siderúrgica Azovstal, último polo de resistência ucraniana em Mariupol, afirmou, nesta sexta-feira (6), o ministério da Defesa ucraniano, enquanto espera um comboio da ONU para retirar civis ainda refugiados no complexo.

As forças russas "em certas áreas, com o apoio da aviação, retomaram suas operações para ter o controle da fábrica", mas o "bloqueio das unidades de defesa (ucranianas) continua", indicou o ministério em um comunicado.

O informe não fala sobre trégua. O exército russo havia anunciado, na quarta feira (4) à noite, uma trégua unilateral de três dias, de quinta a sábado, para permitir a retirada de civis da imensa siderúrgica.

Mas um comandante ucraniano na fábrica havia indicado na quinta-feira (5) que os russos "não respeitaram sua promessa" de trégua.

A tomada de Azovstal pemitiria a Moscou reivindicar o controle total de Mariupol, estratégico porto ao sul de Donbass que tinha 500.000 habitantes antes da guerra, mas que foi devastado por dois meses de assédio e bombardeios.

Até agora, a Rússia reivindicou o controle total de apenas uma importante cidade ucraniana, Kherson.

Os ucranianos indicaram nos últimos dias que temem que Moscou queira organizar um desfile militar em Mariupol em 9 de maio, dia em que os russos celebram o aniversário da vitória sobre a Alemanha nazista em 1945.

