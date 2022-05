Explosão de hotel no centro de Havana, em Cuba, deixa 8 mortos e 30 feridos

Segundo o presidente cubano Miguel Díaz-Canel, que está no local, as investigações iniciais indicam que houve vazamento de gás.

Uma explosão no Hotel Saratoga, no centro de Havana, em Cuba, deixou 8 mortos e 30 feridos nesta sexta-feira, 6, informou o governo cubano. O hotel foi parcialmente destruído, e os feridos transferidos para hospitais próximos.

Segundo o presidente cubano Miguel Díaz-Canel, que está no local, as investigações iniciais indicam que houve vazamento de gás. Um repórter do canal Habana disse que uma empresa de gás fazia serviços de manutenção no hotel antes da explosão.

Segundo o jornalista Patrick Oppmann, correspondente da CNN em Havana, testemunhas oculares reportaram que houve uma "grande explosão" no local. Vídeos divulgados em redes sociais mostram a fachada do Hotel Saratoga destruída e tomada por fumaça. Ônibus e carros foram vistos destruídos no lado de fora do hotel.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda de acordo com Oppmann, o hotel - que é um dos mais populares da cidade - estava praticamente vazio por causa da pandemia.

O Hotel Saratoga, gerido pelo Hotel Saratoga SA Mixed Company, foi inaugurado como um hotel butique no século 19. Ele tem 96 quartos, bares e restaurantes e é considerado um dos mais luxuosos de Havana. A piscina do local tem uma vista panorâmica, o que levanta questões sobre a estabilidade do que resta do edifício.

O edifício foi construído em um estilo neoclássico em 1880 no centro histórico de Havana. Em 1935, era considerado um dos principais hotéis da cidade.

Tags