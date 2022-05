Edgar Davids será auxiliar de Van Gaal na seleção da Holanda

O ex-jogador Edgar Davids será auxiliar do técnico da seleção da Holanda, Louis Van Gaal, anunciou nesta sexta-feira a Federação Holandesa de Futebol (KNVB).

Davids substitui Henk Fraser, que será treinador do Utrecht a partir da próxima temporada.

"Estou muito feliz por Edgar Davids estar se juntando à nossa comissão técnica", afirmou Van Gaal, citado no comunicado da KNVB.

"Nossos caminhos se cruzaram regularmente no passado e estou certo de que ele cumprirá seu papel de maneira excelente", acrescentou o treinador.

Em 1995, Van Gaal conduziu o Ajax ao título da Liga dos Campeões da Europa, com um elenco que contava com grandes nomes como Edwin van der Sar, os irmãos Frank e Ronald De Boer, Edgar Davids, Clarence Seedorf e Marc Overmars, entre outros.

Davids também foi jogador de Milan, Barcelona, Juventus, Inter de Milão e Tottenham

Pela seleção da holanda, disputou 74 partidas, sendo 12 como capitão, participou de três Eurocopas e uma Copa do Mundo.

"Não só estou orgulhoso como também muito empolgado por poder continuar minha carreira como treinador com um homem tão renomado como Louis Van Gaal e poder trabalhar com os melhores da Holanda", comemorou Davids, também citado no comunicado.

Como treinador, Davids passou por Barnet (Inglaterra), Telstar (Holada) e Olhanense (Portugal).

Davids será o segundo auxiliar de Van Gaal. O primeiro é Dannny Blind.

A 'Laranja Mecânica' está classificada para a Copa do Mundo de 2022, na qual forma o Grupo A com o anfitrião Catar, Equador e Senegal.

