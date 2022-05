Djokovic vence Hurkacz e vai às semifinais do Masters 1000 de Madrid

O sérvio Novak Djokovic, número um do mundo, se classificou sem sustos para as semifinais do Masters 1000 de Madrid ao derrotar nesta sexta-feira o polonês Hubert Hurkacz por 2 sets a 0 (6-3 e 6-4).

Contra Hurkacz, que cometeu muitos erros não forçados, Djokovic não foi muito exigido para chegar à vitória. Uma quebra de serviço em casa set serviu para o sérvio fechar o jogo em uma hora e 21 minutos.

O adversário de 'Nole' nas semifinais será definido no duelo entre os espanhóis Rafael Nadal e Carlos Alcaraz.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em seus torneios anteriores na temporada, Djokovic foi eliminado na estreia no Masters 1000 de Monte Carlo pelo espanhol Alejandro Davidovich e perdeu a final do ATP 250 de Belgrado para o russo Andrey Rublev.

-- Resultados do dia do Masters 1000 de Madrid:

- Simples masculino (quartas de final):

Novak Djokovic (SRV) derrotou Hubert Hurkacz (POL) 6-3, 6-4

es/iga/cb

Tags