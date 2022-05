Confrontos deixam três mortos na fronteira Quirguistão-Uzbequistão

As autoridades do Quirguistão anunciaram nesta sexta-feira (6) que três de seus cidadãos morreram em uma zona fronteiriça com o Uzbequistão, quando as tropas deste país abriram fogo.

"Foram mortos a tiros", disse o Comitê Nacional para a Segurança em um comunicado, informando que as mortes ocorreram na quinta-feira (5), sem especificar se as vítimas eram civis.

Representantes da Guardas de Fronteira dos dois países vão-se reunir nesta sexta para tratar da investigação deste incidente, acrescenta a nota divulgada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Até o momento, os agentes uzbeques não comentaram o episódio.

Disputada por ambos os países, esta região fronteiriça é uma zona de contrabando, onde também são registrados confrontos entre as comunidades locais por pastagens, ou recursos hídricos.

tol-cr/bur/ia/thm/bl/es/tt

Tags