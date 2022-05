Comunicado do Business Wire :PUMA

A pilota, apresentadora e dublê de pilotos Naomi Schiff falou abertamente sobre os sacrifícios e desafios de ser uma pilota profissional em uma conversa por vídeo na "She Moves Us" para a empresa de artigos esportivos PUMA: "Tive muitas experiências na minha breve trajetória de vida. A coisa mais importante é a autoconfiança, porque há muitas barreiras a serem superadas no caminho. Mais do que os pilotos homens. Você precisa acreditar no seu potencial. Do contrário, as outras pessoas não acreditarão. Então, confie totalmente em si mesma."

Racing Driver Naomi Schiff talks about her passion for car racing and how she wants to inspire young women for PUMA's "She Moves Us" platform (Photo: Business Wire)

A ex-pilota da W-Series está comprometida com a melhoria da equidade no automobilismo e quer empoderar garotas e jovens mulheres a iniciarem carreira como pilotas: "Na verdade, eu não queria participar da minha primeira corrida. Achei tudo muito intimidador porque ninguém se parecia comigo. Meu pai me jogou aos leões e disse: "Nós não vamos desistir agora". Eu estava realmente muito nervosa e não queria correr. Mas curti muito. Terminei com um sorriso de orelha a orelha e nunca me arrependi."

A meta da "She Moves Us" é empoderar garotas e jovens mulheres por meio do compartilhamento de histórias e esforços conjuntos para impactar seus direitos em todo o mundo. Ela foi inspirada pela estrela mundial do pop e Embaixadora da PUMA, Dua Lipa, que afirmou: "Compartilhar histórias de sucesso é parte essencial da mudança de narrativa, principalmente em áreas como os esportes e o entretenimento, cuja tendência era amplificar as conquistas dos homens. As mulheres já estão se destacando em todos os setores e comemorar suas conquistas é empolgante e empoderador. Isso também as motiva a se erguer e mirar na lua."

A PUMA possui uma oferta de produtos inclusiva para atender as necessidades das mulheres e garotas nos esportes: roupas íntimas e activewear, roupas esportivas simples, oferta de produtos para maternidade e produtos específicos de alto desempenho projetados exclusivamente às mulheres. A PUMA apoia todas as atletas a atingirem o mais alto nível e trabalha com organizações e parceiras comprometidas com a remoção das barreiras nos esportes.

Para assistir ao vídeo completo da entrevista de Naomi Schiff na "She Moves Us", clique AQUI.

A PUMA é uma das marcas esportivas líderes mundiais, que realiza o projeto, desenvolvimento, venda e marketing de calçados, equipamentos e acessórios. Há mais de 70 anos, a PUMA contribui incansavelmente com a evolução dos esportes e da cultura com a criação de produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de alto desempenho e de moda inspirada nos esportes em categorias como futebol, corrida e treino físico, basquete, golf e automobilismo. Ela colabora com a designers e marcas famosos para levar as influências dos esportes à cultura e moda urbana. O Grupo PUMA é proprietário da marca PUMA, Cobra Golf e stchid. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega mais 16.000 pessoas em todo o mundo e sua sede se localiza em Herzogenaurach/Alemanha.

