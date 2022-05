Comunicado do Business Wire :PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works

A PJSC Magnitogorsk Iron & Steel Works ("MMK", ou o "Grupo") (MOEX: MAGN; LSE: MMK) faz notificação sobre pagamento de cupons de Eurobond de 2024 em junho de 2022.

US$ 500.000.000 4,375%. Títulos garantidos com vencimento em 2024 (os "Títulos") emitidos pela MMK International Capital DAC (o "Emissor")

Código comum: 184343495 / 111730628

ISIN: XS1843434959 / US553142AA88

Segundo a Escritura Fiduciária celebrada entre o Emissor, PJSC Magnitogorsk Iron & Steel Works e Citibank, N.A., sucursal de Londres em 13 de junho de 2019 (a "Escritura Fiduciária"), 13 de junho de 2022 é a data de pagamento programada para o próximo pagamento de cupons para os Títulos (os "Juros de junho de 2022").

Devido à incerteza e restrições existentes quanto à transferência e recebimento de fundos (incluindo juros de empréstimos e receita de cupons) em várias jurisdições, em particular, pagamentos transfronteiriços, a MMK está considerando diversas opções para facilitar o pagamento de juros de junho de 2022. Assim, e para facilitar os pagamentos, a MMK solicita aos Titulares de Títulos (conforme definido na Escritura Fiduciária) que divulguem as seguintes informações à mesma:

(1) nome do Titular de Títulos e tipo de Títulos em participações: Títulos de Regulamento S (ISIN: XS1843434959) ou Títulos de Regra 144A (ISIN: US553142AA88);

(2) o valor nocional dos Títulos; e

(3) o local do depositário.

As informações devem ser fornecidas à MMK através do e-mail [email protected] com o assunto "Juros de junho de 2022 - Titulares de Títulos".

Os Titulares de Títulos que não desejem divulgar as informações solicitadas acima nesta fase são convidados a instruir seus corretores / depositários a divulgar as informações sobre sua participação sem fornecer as informações sobre o UBO.

Contato

Departamento de Relações com Investidores Veronika Kryachko +7 (915) 380-62-66 [email protected]

Departamento de Comunicações Dmitriy Kuchumov +7 (499) 238-26-13 [email protected]

