Comunicado do Business Wire :LTI

Os Conselhos de Administração da LTI e da Mindtree, em suas respectivas reuniões realizadas hoje, aprovaram um esquema composto de fusão de ambas as empresas de serviços de TI listadas independentemente sob o Grupo Larsen & Toubro. A integração proposta fará com que a LTI e a Mindtree unam forças para criar um provedor de serviços de TI eficiente e ampliado, superior a US$ 3,5 bilhões. A operação está sujeita a aprovações dos acionistas e regulatórias.

Tanto a LTI quanto a Mindtree apresentaram desempenho financeiro líder de mercado e criaram valor para os acionistas. Dado que as mudanças recentes do setor (por exemplo, destaque de grandes negócios, preferência por ofertas de ponta a ponta) estão beneficiando players em escala, as duas empresas decidiram que o momento é apropriado para combinar os pontos fortes de ambas as organizações para melhor atender às necessidades dos clientes.

Benefícios de escala significativos são antecipados por meio dos pontos fortes complementares da LTI e da Mindtree, resultando em um portfólio mais forte de ofertas em todas as verticais. Espera-se que o envolvimento aprimorado do cliente e o modelo de entrega por meio da industrialização da entrega e dos processos simplificados de habilitação de valor resultem na melhoria das capacidades de grandes negócios. Essas oportunidades criarão uma proposta de valor para os funcionários mais distinta e parcerias mais fortes com os participantes do ecossistema.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quando o esquema entrar em vigor, todos os acionistas da Mindtree receberão ações da LTI na proporção de 73 ações da LTI para cada 100 ações da Mindtree. As novas ações da LTI assim emitidas serão negociadas na NSE e na BSE. A Larsen & Toubro Limited deterá 68,73% da LTI após a fusão.

Por enquanto, as empresas continuarão a funcionar de forma independente. Um Comitê Diretor será constituído para supervisionar a transição até que o processo de fusão seja concluído. O nome da entidade combinada será "LTIMindtree", alavancando as vantagens de ambas as marcas e criando valor para todos os stakeholders.

Falando sobre a fusão, A. M. Naik, presidente da LTI, disse: "Esta fusão representa nosso compromisso contínuo de expandir os negócios de serviços de TI de acordo com nossa visão estratégica. Os negócios altamente complementares da LTI e da Mindtree farão dessa integração uma proposta 'ganha-ganha' para nossos clientes, investidores, acionistas e funcionários".

Falando sobre a fusão, S. N. Subrahmanyan, vice-presidente da LTI, disse: "Estamos confiantes de que a fusão proposta nos ajudará a aproveitar os pontos fortes combinados de ambas as organizações para desbloquear sinergias por meio de escala, experiência vertical cruzada e pool de talentos. Isso nos ajudará a emergir como um parceiro de escolha para transformações tecnológicas em larga escala e criar uma proposta de valor diferenciada para os funcionários".

Consultores

O Citigroup Global Markets India Private Limited atuou como consultor financeiro da LTI.

Cyril Amarchand Mangaldas atuou como assessor jurídico da LTI.

Kroll Advisory Unip. Ltd. forneceu opinião de equidade à LTI sobre a avaliação feita pelo avaliador para a transação proposta. A GT Valuation Advisors Private Limited foi nomeada como avaliadores pela LTI.

Sobre a LTI:

A LTI (NSE: LTI) é uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais, ajudando mais de 485 clientes a ter sucesso em um mundo convergente. Com operações em 33 países, vamos além para nossos clientes e aceleramos suas jornadas de transformação digital. Fundada em 1997 como uma subsidiária da Larsen & Toubro Limited, nosso legado único nos oferece uma experiência incomparável no mundo real para solucionar os desafios mais complexos das empresas em todos os setores. Todos os dias, nossa equipe de mais de 45.000 funcionários possibilita que nossos clientes melhorem a eficácia de suas operações comerciais e tecnológicas e agreguem valor para seus clientes, funcionários e acionistas. Saiba mais em http://www.Lntinfotech.com ou siga-nos em @LTI_Global.

Conecte-se com a LTI:

-- Leia nossas Notícias e Blogs

-- Siga-nos no Twitter e no LinkedIn

-- Curta-nos no Facebook

-- Assista nossos vídeos no YouTube

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220506005236/pt/

Contato

Contatos para mídia: Shambhavi Revandkar Lider Relações com a Mídia +91 9769509545 [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags