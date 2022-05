Comunicado do Business Wire :GUESS?, Inc.

A GUESS Originals tem o orgulho de receber de volta o astro global da música e ícone da moda, J Balvin, para a coleção GUESS Originals x J Balvin Amor. Inspirada no documentário de Balvin "The Boy from Medellin", a coleção se conecta ao DNA da GUESS de gráficos emblemáticos e tecidos sofisticados e enfatiza com mais profundidade a figura de Balvin, além de sua fama e sua jornada com a saúde mental. A coleção estará disponível na quinta-feira, 12 de maio de 2022 no site guessoriginals.com/ e lojas GUESS selecionadas.

Balvin observa: "Temos uma colaboração de longa data. A sintonia é ótima. Somos mais do que uma parceria de negócios, uma amizade foi criada - é como se minha família trabalhasse com Nicolai e a GUESS. Esta mais nova colaboração inspira paz e amor, é disso que precisamos agora".

Transmitindo a mensagem universal de "amor y paz" ou "paz e amor", a coleção GUESS Originals x J Balvin Amor é um renascimento da felicidade e positividade. Nicolai Marciano, Diretor de Parcerias de Marca da GUESS Originals destaca: "Nossa parceria com José continua oferecendo aos fãs uma conexão mais profunda com o que ele se importa, ao mesmo tempo em que honra a tradição da GUESS de provocar um senso de celebração. A coleção apresenta uma linguagem de design universal firmada em cores vibrantes, paz e amor, especialmente o amor-próprio".

Colin Tilley, diretor do vídeo da campanha, compartilha que "Colaborar com a GUESS foi um sonho, colaborar com José é sempre algo especial e combinar os dois para esta campanha épica vai ficar na história! Queríamos celebrar a união."

A coleção oferece uma mistura de cores vibrantes e pastel em uma variedade de tons alegres. Gráficos expressivos, como listras em espiral, corações e trevos, são vistos em toda a coleção, aumentando o clima lúdico da cápsula. Mantendo-se fiel ao DNA da marca, a coleção masculina apresenta uma nova versão da calça cargo GUESS Originals, com caimento casual e tecido de sarja refinado, bem como camisas de rayon ecológicas que podem ser combinadas com calções de banho do conjunto. Peças essenciais, como a jaqueta jeans e a calça carpinteiro, foram valorizadas com gráficos vibrantes que refletem o tema geral da cápsula. A coleção feminina oferece uma variedade de camisas gráficas práticas, maiôs e tops para combinar e vários conjuntos. Peças de verão, como blusas e vestidos de crochê, e acessórios em cores vibrantes completam a linha e expressam o estilo de vida descontraído e dinâmico da GUESS Originals e J Balvin.

Esta coleção enfatiza a importância da saúde mental para todos e inclui uma variedade de peças masculinas e femininas, além de estilos infantis selecionados. A coleção de 47 peças varia de US$ 14 para meias a US$ 148 para a icônica jaqueta colegial. Encontre a campanha e outros conteúdos da GUESS x J Balvin nas principais revistas de moda e estilo de vida, no site www.GUESS.com, nas redes sociais da GUESS, lojas GUESS, publicidade exterior e on-line.

Sobre a GUESS?, Inc.

Fundada em 1981, a GUESS começou como uma empresa de jeans que cresceu e se transformou em uma marca global de estilo de vida. A Guess?, Inc. projeta, comercializa, distribui e licencia uma coleção de estilo de vida de vestuário, jeans, bolsas, relógios, óculos, calçados contemporâneos e outros produtos de consumo relacionados. Os produtos Guess? são distribuídos por meio das lojas Guess?, bem como as melhores lojas de departamento e especializadas em todo o mundo. Em 29 de janeiro de 2022, a Empresa operava diretamente 1.068 lojas de varejo nas Américas, Europa e Ásia. Os parceiros e distribuidores da Empresa operavam 563 lojas de varejo adicionais em todo o mundo. Em 29 de janeiro de 2022, a Empresa e seus parceiros e distribuidores operavam em aproximadamente 100 países em todo o mundo. Saiba mais sobre a empresa em www.guess.com.

Sobre J Balvin

O astro global, empreendedor e defensor da saúde mental, J Balvin, é um ícone da música premiado em cerimônias como Billboard Music Awards, American Music Awards, GRAMMY Latino e muitos outros. Como artista latino, ele superou barreiras culturais e se tornou um dos 10 artistas mais ouvidos globalmente, atraindo legiões de fãs em todo o mundo. Aclamado pela Billboard como "a maior revelação da música latina em muitos anos" e pela Pitchfork como "a face do Reggaeton moderno", Balvin lidera uma segunda geração de estrelas da Música Urbana que impulsionam a música latina a um nível global sem precedentes e que transcende gêneros. O topo das paradas de 2017 "Mi Gente" com Willy William e, posteriormente, remix com Beyoncé, alcançou sucesso global servindo como um aceno ao orgulho cultural. Sua apresentação surpresa em 2020 como parte do show do intervalo do Super Bowl com JLO e Shakira fez história com uma programação totalmente latina. Seu último álbum, JOSE, foi lançado logo após um verão intenso, após o lançamento de singles que dominaram as paradas ,"Qué Más Pues?", com a cantora argentina María Becerra, "Que Locura" e "In Da Getto", com Skrillex. Sua colaboração com Ed Sheeran em março de 2022 em "Sigue" e "Forever My Love" lhe rendeu o primeiro lugar pela 34.ª e 35.ª vez na lista Latin Airplay, mais do que qualquer outro artista na história, consolidando-o como a maior história de sucesso da música latina da década.

Além de seus muitos sucessos na música, J Balvin foi um dos primeiros latinos a construir parcerias com marcas notáveis em categorias lucrativas. Em 2019, ele se tornou a primeira figura principal masculina e latina em uma campanha da GUESS, seguida pelo anúncio em 2020 de seu tão esperado e bem-sucedido J Balvin x Air Jordan 1, que o marcou como o primeiro artista latino a ter uma colaboração oficial com a icônica Jordan Brand. A segunda de suas colaborações com a Jordan Brand foi anunciada no final de 2021, com detalhes sobre o lançamento ainda por vir. Um jogador ávido de videogames, Balvin também criou skins com Fortnite como parte de sua "Icon Series". Seu talento para estilo pessoal e tendências pioneiras também o fazem frequentar as primeiras filas de desfiles de moda em Nova York e Paris com marcas como Louis Vuitton e Dior. Ele também teve sua cobiçada estreia no Met Gala em 2021 com a Moschino. Recentemente, J Balvin tem se dedicado a aumentar a conscientização sobre a importância da saúde mental e os recursos de saúde mental. Ele fala francamente sobre sua própria luta contra a depressão e ansiedade e busca desestigmatizar o tema e a desinformação.

Assim como seus mentores que passaram de artistas e se tornaram magnatas, como Jay-Z e Pharrell, o objetivo de J Balvin é inspirar outros latinos a sonhar grande e trabalhar duro para crescer e elevar suas comunidades.

Contato

Kaitlyn Quail GUESS?, Inc. 212 852 0568 [email protected]

